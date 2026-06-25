Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Alemania por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La ‘Tri’ se juega todo ante Alemania, ya clasificada con puntaje perfecto. Conoce los detalles del partido.

Ecuador se juega gran parte de sus opciones en el Mundial 2026 cuando enfrente a Alemania por la última fecha del Grupo E. La ‘Tri’ necesita sumar para seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda o pelear por un cupo como uno de los mejores terceros.

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La situación del combinado ecuatoriano se complicó tras sumar apenas un punto en sus dos primeros partidos. Luego de perder ante Costa de Marfil, igualó sin goles frente a Curazao y quedó contra las cuerdas. El elenco europeo, en cambio, llega clasificado con puntaje perfecto tras dos triunfos consecutivos.

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Alemania?

El partido entre Ecuador y Alemania en Perú podrá verse EN VIVO a través de las pantallas de DSports y la aplicación DGO, además de América TV en señal abierta. También estará disponible vía streaming en Disney+.

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En Ecuador, el encuentro también estará disponible en DSports y DGO, al igual que en Teleamazonas, canal que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026 en dicho país.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania?

El partido se jugará a las 15:00 horas de Perú en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EE. UU.), escenario con capacidad para 82.500 personas y sede elegida por la FIFA para la final del Mundial 2026.

Horarios en otros países: Ecuador, Colombia y Nueva York a las 15:00 horas; Bolivia y Venezuela a las 16:00; Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 17:00; y España a las 22:00.

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DATOS CLAVES

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará el partido definitivo entre Ecuador y Alemania.

La selección de Alemania llega con el boleto asegurado a la siguiente ronda tras ganar sus dos primeros encuentros.

El partido se disputará a las 15:00 horas de Perú y Ecuador, con transmisión en señal abierta por América TV y Teleamazonas.