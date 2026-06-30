Mientras Javier Aguirre cobra 3 millones en México, este es el salario de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador

El millonario negocio del fútbol internacional ha transformado por completo los banquillos de América Latina, convirtiendo la elección de un director técnico en una inversión estratégica de alto riesgo. Las federaciones ya no solo compiten con táctica en la cancha, sino con talonarios capaces de seducir a estrategas de perfil europeo.

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Inversión impresionante en Ecuador y México

Esta agresiva carrera financiera ha provocado que combinados tradicionalmente austeros decidan romper el mercado para dar un salto de calidad definitivo. Cuando una potencia de la Concacaf decide abrir la cartera, la respuesta desde el sur del continente no se hace esperar, equiparando fuerzas en los despachos antes de mover el balón.

Javier Aguirre y Sebastián Beccacece en resumidas cuentas. (Foto: Gemini).

El paralelismo entre la billetera azteca y la evolución del fútbol sudamericano es el reflejo perfecto de esta nueva era. La danza de cifras revela un cambio de jerarquías donde los contratos millonarios ya no son propiedad exclusiva de los gigantes de siempre.

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Cuánto gana Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador

El salario de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador es de 2.4 millones de dólares anuales. Según los reportes de la plataforma especializada en finanzas deportivas Finance Football, este presupuesto cubre los honorarios tanto del estratega argentino como de sus colaboradores en la Tri.

La cifra genera un fuerte impacto al compararse con los 3 millones de dólares que percibe Javier Aguirre en México. La diferencia es de apenas 600,000 dólares, lo que demuestra que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) está dispuesta a competir de igual a igual en términos presupuestarios.

Esta millonaria inversión busca consolidar el crecimiento de la actual generación dorada ecuatoriana. El choque de billeteras refleja una nueva realidad donde el éxito deportivo va de la mano con contratos de élite mundial.

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Los técnicos mejor pagados del continente americano

El negocio del fútbol ha inflado los salarios de los entrenadores debido a la alta exigencia de las eliminatorias y los torneos internacionales. Portales como Finance Football y Capology confirman que los presupuestos más altos se concentran en tres o cuatro banquillos específicos.

El ranking en América está liderado por el millonario contrato de Carlo Ancelotti en Brasil, seguido de cerca por el proyecto de Javier Aguirre en México. Sebastián Beccacece se consolida firmemente en el top de la región, superando incluso los ingresos base de Lionel Scaloni con Argentina.

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Esta estructura financiera deja claro que Ecuador ha roto sus propios límites históricos. La apuesta económica de la FEF busca garantizar un cuerpo técnico con roce europeo capaz de mantener al equipo en los primeros planos del fútbol mundial.

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