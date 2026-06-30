México venció a Ecuador: contra quién, dónde y cuando juega por los octavos de final del Mundial 2026

México se clasificó a octavos de final en el Mundial 2026 tras el 2-0 ante Ecuador. Mira los detalles sobre su próximo encuentro.

México cumplió una gran actuación en el Estadio Azteca y venció 2-0 a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. De esta manera, es un nuevo clasificado a octavos de final de este certamen y espera rival. La buena noticia es que permanecerá en su país para un nuevo partido, que será el próximo fin de semana.

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Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron la victoria al ‘Tri’ para llegar a la instancia de los 16 mejores. De todas maneras, debe esperar unas horas para conocer a su rival, aunque sí conoce algunos detalles de su próximo partido.

¿Contra quién juega México en octavos de final del Mundial 2026?

México jugará en octavos de final contra el ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Este duelo se juega este miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Georgia, desde las 12:00 horas local (11:00 AM de Lima, Perú).

¿Dónde juega México por los octavos de final del Mundial 2026?

México continuará como local en el Mundial 2026. Es que su partido de octavos de final se jugará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, como lo hizo en otros tres partidos de esta Copa del Mundo. ¿Qué resultados tuvo?

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México 2-0 Sudáfrica

República Checa 0-3 México

México 2-0 Ecuador

¿Cuándo juega México por los octavos de final del Mundial 2026?

El duelo entre la Selección Mexicana y el ganador de Inglaterra vs República Democrática del Congo se jugará el próximo domingo 5 de julio desde las 18:00 horas local (19:00 horas de Lima, Perú).

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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Así queda el cuadro del Mundial 2026

Alemania 1-1 Paraguay * (3-4 por penales)

* Francia 3-0 Suecia

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil 2-1 Japón

Costa de Marfil 1-2 Noruega

México 2-0 Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

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Estos son los cruces de octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Países Bajos

Portugal/Croacia vs. España/Austria

Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra/RD Congo

Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

DATOS CLAVE

México venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. México enfrentará en octavos al ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

al ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El partido de octavos se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.