México venció a Ecuador: contra quién, dónde y cuando juega por los octavos de final del Mundial 2026

México cumplió una gran actuación en el Estadio Azteca y venció 2-0 a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. De esta manera, es un nuevo clasificado a octavos de final de este certamen y espera rival. La buena noticia es que permanecerá en su país para un nuevo partido, que será el próximo fin de semana.
Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron la victoria al ‘Tri’ para llegar a la instancia de los 16 mejores. De todas maneras, debe esperar unas horas para conocer a su rival, aunque sí conoce algunos detalles de su próximo partido.
¿Contra quién juega México en octavos de final del Mundial 2026?
México jugará en octavos de final contra el ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Este duelo se juega este miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Georgia, desde las 12:00 horas local (11:00 AM de Lima, Perú).
¿Dónde juega México por los octavos de final del Mundial 2026?
México continuará como local en el Mundial 2026. Es que su partido de octavos de final se jugará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, como lo hizo en otros tres partidos de esta Copa del Mundo. ¿Qué resultados tuvo?
- México 2-0 Sudáfrica
- República Checa 0-3 México
- México 2-0 Ecuador
Partidos del Mundial 2026 MAÑANA miércoles 1 de julio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online
¿Cuándo juega México por los octavos de final del Mundial 2026?
El duelo entre la Selección Mexicana y el ganador de Inglaterra vs República Democrática del Congo se jugará el próximo domingo 5 de julio desde las 18:00 horas local (19:00 horas de Lima, Perú).
El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.
Así queda el cuadro del Mundial 2026
- Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
- Francia 3-0 Suecia
- Sudáfrica 0-1 Canadá
- Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Brasil 2-1 Japón
- Costa de Marfil 1-2 Noruega
- México 2-0 Ecuador
- Inglaterra vs. RD Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Ghana
Estos son los cruces de octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Países Bajos
- Portugal/Croacia vs. España/Austria
- Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra/RD Congo
- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana
DATOS CLAVE
- México venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
- México enfrentará en octavos al ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo.
- El partido de octavos se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.