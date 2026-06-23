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Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Inglaterra y Ghana disputan un partido clave para el Grupo L. El ganador pasará directamente a 16avos de final. Mira por dónde ver el partido.

Harry Kane y Antoine Semenyo, figuras de Inglaterra y Ghana, respectivamente.
© Getty ImagesHarry Kane y Antoine Semenyo, figuras de Inglaterra y Ghana, respectivamente.

Inglaterra y Ghana se enfrentan hoy martes 23 de junio por el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El duelo, que se juega en el Gillette Stadium de Boston, puede definir la clasificación a dieciseisavos de final de alguna de estas dos selecciones.

La selección de Inglaterra tuvo una gran primera presentación en esta Copa del Mundo. Le ganó 4-2 a Croacia en Dallas y sumó su primer éxito en los Estados Unidos. Ahora, busca otra victoria más para asegurar su clasificación a la próxima instancia.

La selección de Ghana, en tanto, también busca meterse en la próxima ronda, luego de lograr un triunfo agónico en su debut. Venció 1-0 a Panamá en Toronto con el gol de Caleb Yirenkyi. Si logra vencer a los ingleses, asegurará su pase a 16avos de final.

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Ghana, que se juega en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el partido de acuerdo a cada país:

  • Perú: DSports, DGO, Paramount+, América TVGO, Disney+ Premium
  • Argentina: Telefe, DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Disney+ Premium
  • Chile: Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: ViX Premium
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock
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¿A qué hora se juega Inglaterra vs Ghana?

Inglaterra vs Ghana, partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026, se juega este martes 23 de junio en los siguientes horarios:

  • Perú: 15:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • España: 23:00 horas
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET)

DATOS CLAVE

  • Inglaterra y Ghana juegan hoy martes 23 de junio por el Grupo L del Mundial.
  • Gillette Stadium de Boston será la sede del partido que define la clasificación.
  • Caleb Yirenkyi anotó el gol del triunfo agónico de Ghana en su debut mundialista.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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