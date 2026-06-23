Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Inglaterra y Ghana disputan un partido clave para el Grupo L. El ganador pasará directamente a 16avos de final. Mira por dónde ver el partido.

Inglaterra y Ghana se enfrentan hoy martes 23 de junio por el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El duelo, que se juega en el Gillette Stadium de Boston, puede definir la clasificación a dieciseisavos de final de alguna de estas dos selecciones.

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La selección de Inglaterra tuvo una gran primera presentación en esta Copa del Mundo. Le ganó 4-2 a Croacia en Dallas y sumó su primer éxito en los Estados Unidos. Ahora, busca otra victoria más para asegurar su clasificación a la próxima instancia.

La selección de Ghana, en tanto, también busca meterse en la próxima ronda, luego de lograr un triunfo agónico en su debut. Venció 1-0 a Panamá en Toronto con el gol de Caleb Yirenkyi. Si logra vencer a los ingleses, asegurará su pase a 16avos de final.

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¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Ghana, que se juega en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el partido de acuerdo a cada país:

Perú: DSports, DGO, Paramount+, América TVGO, Disney+ Premium

DSports, DGO, Paramount+, América TVGO, Argentina: Telefe, DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Disney+ Premium

Telefe, DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Disney+ Premium Chile: Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, Telemundo, Peacock

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

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¿A qué hora se juega Inglaterra vs Ghana?

Inglaterra vs Ghana, partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026, se juega este martes 23 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 15:00 horas

15:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Chile: 16:00 horas

16:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas España: 23:00 horas

23:00 horas Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET)

DATOS CLAVE

Inglaterra y Ghana juegan hoy martes 23 de junio por el Grupo L del Mundial.

juegan hoy martes 23 de junio por el Grupo L del Mundial. Gillette Stadium de Boston será la sede del partido que define la clasificación.

de Boston será la sede del partido que define la clasificación. Caleb Yirenkyi anotó el gol del triunfo agónico de Ghana en su debut mundialista.