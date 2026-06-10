Dónde ver EN VIVO Irán vs. Granada, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Irán consiguió un encuentro amistoso ante Granada a nada del inicio del próximo Mundial 2026.

La cuenta regresiva a comenzado para el inicio del Mundial 2026. En este caso, ya muchas selecciones están metidas en solo pensar en sus grupos, mientras otras están ultimando detalles para su último juego amistoso. Este es el caso de la Selección de Irán que sorprendió al conseguir un amistoso ante Granada.

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El cuadro iraní va a tener un grupo bastante complicado en esta Copa del Mundo. Hablamos que compartirá el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Rivales que en un comienzo no son para nada sencillos y que va a tener que buscar al menos clasificar como mejor tercero en el peor de los casos.

Selección de Irán (Foto: Getty).

Por su lado, Granada se quedó con las ganas de clasificar a esta cita mundialista. Ellos participaron hasta la segunda ronda en la CONCACAF, en donde se quedaron por diferencia de goles. De forma sorpresiva empataron con 7 puntos junto a Trinidad y Tobago, pero por 5 goles más pasó el cuadro de los ‘Soca Warriors’.

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¿Dónde ver el Irán vs. Granada?

No hay mucha información sobre este encuentro en las redes, pues es un juego que salió de casi improviso. Por lo que se disputará en cancha neutral este miércoles 10 de junio y no se tiene referencia al canal que pueda transmitir el partido.

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¿A qué hora juegan Irán vs. Granada?

El encuentro amistoso entre Irán vs. Granada se podrá disfrutar en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

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¿Cuándo debuta Irán en el Mundial 2026?

Por parte de Irán van a tener un partido clave en el inicio del Mundial 2026, pues van contra Nueva Zelanda el día lunes 15 de junio. Este juego va a ser vital para ambos, pues con tres puntos en el bolso para cualquiera de los dos, podría significar un paso para llegar a los nuevos 32vos de final.

Calendario de Irán en el Mundial 2026:

Irán vs. Nueva Zelanda | 20:00 horas Perú

Irán vs. Bélgica | 14:00 horas Perú

Irán vs. Egipto | 22:00 horas Perú

Datos Claves

Irán y Granada disputarán un partido amistoso este miércoles 10 de junio.

disputarán un partido amistoso este miércoles 10 de junio. Grupo G del Mundial 2026 está integrado por Irán, Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

del Mundial 2026 está integrado por Irán, Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. 15 de junio es la fecha del debut de Irán ante Nueva Zelanda.