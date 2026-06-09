Agustín Lozano recibió el golpe más fuerte de parte de Estados Unidos a días del Mundial 2026

Agustín Lozano sufrió un inesperado golpe de parte de Estados Unidos a nada de que pueda comenzar el Mundial 2026.

El Mundial 2026 está a punto de dar inicio, las 3 sedes se preparan para recibir a miles de fanáticos dispuestos a disfrutar de la ‘Fiesta del Fútbol’. Incluso los países que no han logrado clasificar están yendo a este torneo internacional. Algunos para poder disfrutar desde las tribunas, otros para poder hacer relaciones públicas.

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Pese a que la Selección Peruana no logró clasificar a este certamen internacional, desde la Videna querían estar presente. Agustín Lozano como cabeza del fútbol peruano tenía en mente poder asistir a esta copa. Pero sus sueños se vieron truncados debido a la VISA, la cual habría sido negada según informó Sin Falta.

El motivo por el que no habría sido aceptado en los Estados Unidos es debido a los juicios que ha tenido por Lavado de Dinero, Corrupción, entre otros casos más. Por lo que en este caso tendrán que ver la cita mundialista desde la televisión como todos los peruanos.

Agustín Lozano no irá al Mundial 2026 (Foto: X).

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Estados Unidos rigurosos contra los turistas

Pese a que desde la FIFA afirmaron que todos son bienvenidos al próximo Mundial 2026, lo cierto que Estados Unidos viene siendo muy rigurosos con sus visitantes. Es por eso que no están aceptando a cualquiera, incluso a los mismos participantes para este certamen internacional.

Omar Abdulkadir Artan es uno de los que no podrá estar pese a ser designado como árbitro en este certamen. Pero se tomó la decisión de no permitirle entrar a Estados Unidos, por lo tanto no podrá ser parte de este certamen. Si bien es uno de los mejores árbitros del continente africano, pero eso no bastó para que pueda ser admitido.

Pero no solo ellos, sino también Irak es uno de los que la está pasando muy mal. Aymen Hussein, una de las figuras del equipo terminó siendo interrogado en el aeropuerto, permaneciendo 7 horas. Esto hizo que la delegación tuviera que ir al hotel de concentración y dejar a una de sus estrellas.

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