Cómo va España vs Cabo Verde EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto vía DSports

España no puede romper a Cabo Verde e iguala sin goles en su debut en el Mundial 2026. Sigue las acciones de este partido desde Atlanta, Estados Unidos.

Las selecciones de España y Cabo Verde igualan sin goles (0-0) HOY lunes 15 de junio en su estreno del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El escenario de este duelo es el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, en Estados Unidos. El árbitro del partido es el jordano Adham Makhadmeh y en el VAR está Abdullah Jamali de Kuwait.

España y Cabo Verde se ven las caras en un partido que cuenta con transmisión EN VIVO de DSports, DGO y Paramount+. Aunque, puedes seguir todo lo que se desarrolle en el partido en el minuto a minuto de Bolavip.

‘La Roja’, que viene de superar a la Selección Peruana en un amistoso previo, llega a este Mundial como una de las selecciones favoritas al título. Sin embargo, el primer tiempo no mostró una buena versión. Si bien tuvo el monopolio del balón (70 por ciento contra 30 de su rival), pareció inconexo en los metros finales.

Hubo algunas jugadas de peligro de Ferran Torres dentro del área, pero el veterano arquero Vozinha tuvo un gran primer tiempo para sostener el empate sin goles en los primeros 45 minutos de juego.