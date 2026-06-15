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Mundial 2026

Cómo va España vs Cabo Verde EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto vía DSports

España no puede romper a Cabo Verde e iguala sin goles en su debut en el Mundial 2026. Sigue las acciones de este partido desde Atlanta, Estados Unidos.

España no puede ante Cabo Verde.
© Getty ImagesEspaña no puede ante Cabo Verde.

Las selecciones de España y Cabo Verde igualan sin goles (0-0) HOY lunes 15 de junio en su estreno del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El escenario de este duelo es el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, en Estados Unidos. El árbitro del partido es el jordano Adham Makhadmeh y en el VAR está Abdullah Jamali de Kuwait.

España y Cabo Verde se ven las caras en un partido que cuenta con transmisión EN VIVO de DSports, DGO y Paramount+. Aunque, puedes seguir todo lo que se desarrolle en el partido en el minuto a minuto de Bolavip.

‘La Roja’, que viene de superar a la Selección Peruana en un amistoso previo, llega a este Mundial como una de las selecciones favoritas al título. Sin embargo, el primer tiempo no mostró una buena versión. Si bien tuvo el monopolio del balón (70 por ciento contra 30 de su rival), pareció inconexo en los metros finales.

Hubo algunas jugadas de peligro de Ferran Torres dentro del área, pero el veterano arquero Vozinha tuvo un gran primer tiempo para sostener el empate sin goles en los primeros 45 minutos de juego.

64' DESESPERADOS

España busca por todos lados, aunque sin precisión en el tramo final. Decepciona y se desespera el equipo de De la Fuente.

54' CENTRO-ARCO

Oyarzabal buscó un centro al segundo palo, pero le da tan mal que se va cerca del primer poste. Vozinha no tenía mucho que hacer.

49' CERCA ESPAÑA

Luego de un despeje caboverdiano aparece el zurdo Fabián Ruiz, que con un remate de media distancia asusta al equipo que viste de blanco. Se va por poco.

46' ARRANCA EL COMPLEMENTO

Ya se juega la segunda parte. España 0-0 Cabo Verde por el Mundial 2026.

45+4' TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Se acaba la primera mitad en Atlanta. Sorprendentemente, España no puede ante Cabo Verde por el Grupo H.

45' CERCA ESPAÑA

Otro remate de Ferran Torres, ahora de zurda, que se va a las manos del portero Vozinha, que mantiene su meta en cero.

39' PALOOOOO

Rodri filtra un pase profundo para Cucurella, quien la tira atrás para Ferran y el delantero de Barcelona revienta el travesaño. Era golazo.

38' AVISA CABO VERDE

Los africanos se animan y Jovane prueba con un derechazo potente desde fuera del área, pero se va elevado.

34' NERVIOSOS

Los jugadores españoles empiezan a demostrar su ansiedad y realizan faltas ofensivas de manera consecutiva.

29' PRUEBA CUCU

España rota el balón y le queda al lateral izquierdo Cucurella, quien manda un remate que se va muy alejado. Por ahora, decepciona el equipo de Luis de la Fuente.

23' PAUSA

La criticada pausa de hidratación dice presente en Atlanta. Se mantiene el cero.

21' EMOCIONADOS

Los hinchas de Cabo Verde llegaron a ver el histórico debut de su país en un Mundial.

Los hinchas de Cabo Verde apoyan en las tribunas de Atlanta. Foto: Getty

Los hinchas de Cabo Verde apoyan en las tribunas de Atlanta. Foto: Getty

15' TAPA VOZINHA

Vozinha, arquero de los africanos, se queda con la pelota en sus guantes tras un disparo de media distancia de Pedri.

10' LA FÓRMULA DE LOS AFRICANOS

Los jugadores de Cabo Verde recuperan un balón tras un córner y salen rápido buscando a Livramento en la contra, pero el pase final fue malo. Los africanos buscarán sorprender a España con la velocidad.

7' CERCA ESPAÑA

Pedri gana una pelota alta, cerca del córner, y lanza un centro que no encuentra receptor. La Roja busca el gol.

2' DOMINIO TOTAL

España hunde a Cabo Verde desde el arranque y toca el balón buscando espacios.

¡YA ESTÁN JUGANDOOOO!

¡Arraaaaancaaaa el partido! España y Cabo Verde se miden por el Grupo H del Mundial 2026 en Atlanta.

JUGADORES A LA CANCHA

¡Se viene el partido! Los jugadores de España y Cabo Verde ya pisan el terreno de juego en el estadio de Atlanta. En breve arranca el Grupo H del Mundial 2026.

JOCOSO MOMENTO

En la previa al partido en DSports se vivió un chistoso momento con el periodista Fabián Godoy y un hincha de Cabo Verde.

OVACIÓN

Lamine Yamal salta al campo de juego a calentar con el resto de los suplentes españoles y se gana un aplauso cerrado de los hinchas españoles que están en Atlanta.

TRABAJO PREVIO

Los españoles realizan el trabajo previo en la cancha del estadio de Atlanta. Unai Simón será el titular y le ganó la pulseada a David Raya.

Unai Simón será el arquero titular de España. Foto: Getty

Unai Simón será el arquero titular de España. Foto: Getty

REFUERZO MERENGUE

Marc Cucurella, titular en España como lateral izquierdo ante Cabo Verde, fue oficializado como nuevo refuerzo de Real Madrid.

El elenco merengue le pagó a Chelsea 60 millones de euros para quedarse con los servicios del chascón zurdo español.

ALINEACIÓN DE CABO VERDE

Los 11 elegidos por Pedro Leitao Brito, el entrenador de Cabo Verde, para el estreno ante España en el Mundial.

Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Mendes, Monteiro, Cabral; Livramento.

SORPRESA TOTAL

La gran novedad en la formación de España es la presencia del volante de Barcelona Gavi, quien le ganó la pulseada al extremo de Atlético Madrid Álex Baena.

LO DISFRUTAN

Los hinchas de Cabo Verde están prendidos antes del debut de su equipo en un Mundial de Fútbol.

FORMACIÓN DE ESPAÑA

El entrenador Luis de la Fuente elige a su formación titular para el partido ante Cabo Verde.

LO RESERVAN

En el cuadro ibérico no será de la partida una de sus principales figuras, Lamine Yamal, quien viene resentido de un desgarro sufrido en el cierre de la temporada en Barcelona.

¡BUENOS DÍAS!

Muy buenos días a las fanáticas y a los fanáticos del fútbol, damos inicio a la jornada de lunes del Mundial 2026 con el partido entre España y Cabo Verde.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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