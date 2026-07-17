FIFA se copia de Estados Unidos para nuevo premio al campeón del Mundial 2026

Se fabricarán 2,026 anillos: 30 serán para la selección campeona y los otros 1,996 se venderán a los aficionados.

Este domingo, el estadio de Nueva York albergará una final histórica entre Argentina y España, que definirán al nuevo campeón del Mundial 2026. Además del título, la FIFA entregará por primera vez anillos de campeón a los integrantes de la selección vencedora.

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Los anillos que recibirá el campeón del mundo

Inspirada en los tradicionales premios de competiciones estadounidenses como el Super Bowl y la NBA, la FIFA entregará a los campeones del Mundial 2026 un exclusivo anillo de oro, decorado con diamantes y zafiros. Cada pieza contará con las siguientes características:

Personalizado para cada integrante de la selección campeona.

Numerado de manera individual.

Acompañado de un certificado de autenticidad.

Entregado durante la ceremonia posterior a la final del Mundial.

Tras el pitazo final, el capitán y el entrenador del equipo campeón recibirán anillos conmemorativos provisionales. Más adelante, la FIFA entregará las 30 piezas definitivas al resto de los integrantes del equipo, quienes conservarán este reconocimiento como recuerdo permanente de la conquista mundialista.

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¿Anillos para los hinchas?

Además, la FIFA anunció que los aficionados también podrán comprar una versión oficial de estos anillos. Se lanzarán 1,996 unidades conmemorativas, todas numeradas y con certificado de autenticidad, lo que las convertirá en una de las piezas oficiales más exclusivas del Mundial 2026.

Por ahora, la FIFA no ha informado cuál será el precio de los anillos ni cuándo saldrán a la venta. Sin embargo, se prevé que estos datos se conozcan días después del certamen. Con esta propuesta, el organismo busca que los hinchas puedan conservar una pieza histórica del torneo.

💍🏆 ¡LA FIFA ENTREGARÁ ANILLOS A LOS CAMPEONES DEL MUNDIAL 2026!



👀🔥 Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los futbolistas de la selección campeona recibirán un anillo conmemorativo además del tradicional trofeo y las medallas.



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FIFA se copia de Estados Unidos

La FIFA incorporará una tradición con más de un siglo de historia en el deporte estadounidense. Su origen se remonta a 1927, cuando Jacob Ruppert, propietario de los New York Yankees, entregó anillos de oro a los jugadores y relojes a los directivos tras conquistar la Serie Mundial.

Décadas después, la NFL terminó de popularizar esta costumbre al premiar de la misma manera a los Green Bay Packers, campeones del primer Super Bowl en 1967. Con esta iniciativa, la FIFA busca adoptar un símbolo característico del deporte norteamericano y ofrecer un recuerdo duradero tanto a los campeones como a los aficionados.

DATOS CLAVES

El Estadio de Nueva York albergará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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La FIFA entregará por primera vez anillos de oro, diamantes y zafiros al campeón.