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Mundial 2026

Ya hay árbitro para la final del Mundial 2026: FIFA eligió a un viejo conocido de España y Argentina

FIFA anunció al equipo arbitral para la final entre Argentina y España. Conoce quién será el juez principal del Mundial 2026.

Árbitro del Argentina vs España
© Getty ImagesÁrbitro del Argentina vs España

La gran final del Mundial 2026 comienza a tomar forma. La FIFA anunció oficialmente al equipo arbitral que impartirá justicia en el decisivo encuentro entre España y Argentina.

El árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro principal del encuentro. El experimentado juez ha dirigido compromisos de alto nivel, como las finales de la Europa League 2022 y la Champions League 2024, además de participar en el Mundial de Qatar 2022.

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El colegiado de 46 años tendrá como asistentes a los también eslovenos Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. Por su parte, los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf cumplirán las funciones de cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente.

Slavko Vincic ya arbitró a España y Argentina

Slavko Vincic ya dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Fue en el recordado debut ante Arabia Saudita, encuentro en el que la ‘Albiceleste’ cayó por 2-1 pese a llegar como una de las grandes favoritas.

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Con España también tiene un antecedente reciente. El árbitro esloveno impartió justicia en el triunfo por 1-0 sobre Italia durante la fase de grupos de la Eurocopa 2024, resultado que permitió a la ‘Roja’ quedarse con el liderato del Grupo B.

DATOS CLAVES

  • El esloveno Slavko Vincic será el árbitro principal en la final del Mundial 2026.
  • El árbitro de 46 años dirigió antes a Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
  • Los eslovenos Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic completan la terna de árbitros asistentes.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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