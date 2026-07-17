¿España o Argentina? Perú definió por quién va a hinchar en la final del Mundial 2026

Agustín Lozano dejó clara la postura del fútbol peruano de cara a la definición entre Argentina y España por el título del Mundial 2026.

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya se vive con intensidad en todo el planeta. En la antesala del encuentro decisivo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, dejó en claro cuál será la postura del fútbol peruano para este compromiso y despejó cualquier duda sobre el equipo al que respaldará.

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El máximo dirigente de la FPF expresó que el apoyo estará del lado de la ‘Albiceleste’, argumentando que el vínculo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) pesa en este tipo de definiciones.

Sus declaraciones no tardaron en generar comentarios entre los hinchas, especialmente porque el rival será una España que ha firmado un gran campeonato.

Agustín Lozano explicó por qué Perú apoyará a Argentina

Durante una entrevista con L1 Max, Lozano fue consultado sobre cuál será el equipo por el que alentará en la final del Mundial 2026. Su respuesta fue contundente: “Como buenos sudamericanos vamos a hinchar fuerte por Argentina, somos CONMEBOL, Argentina ha hecho los méritos suficientes“.

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✅ EN VIVO Agustín Lozano, presidente de la FPF



"Como buenos sudamericanos vamos a hinchar fuerte por Argentina, somos CONMEBOL, Argentina ha hecho los méritos suficientes" #L1Radio



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Con esas palabras, el presidente de la FPF dejó en evidencia que el respaldo responde a un sentimiento de representación continental, además de reconocer la campaña realizada por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni a lo largo del torneo.

Argentina y España definirán al nuevo campeón del Mundial 2026

La Selección Argentina disputará una nueva final mundialista tras eliminar a Inglaterra en semifinales, mientras que España consiguió su clasificación luego de superar a Francia y buscará conquistar su segundo título del mundo. Ambas selecciones llegan como las mejores del certamen y protagonizarán uno de los partidos más esperados del año.

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El encuentro por el título se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, donde la ‘Albiceleste’ intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022, mientras que la ‘Roja’ buscará volver a levantar la Copa del Mundo después de 16 años.

DATOS CLAVES

El presidente Agustín Lozano declaró que la FPF apoyará a Argentina en la final.

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en Nueva York.

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