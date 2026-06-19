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Mundial 2026

Estados Unidos, clasificado a 16avos de final: así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos venció a Australia en Seattle y aseguró su lugar en la próxima ronda. Turquía y Paraguay tienen oportunidad de alcanzar a los 'Socceroos'.

Alex Freeman fue uno de los goleadores del triunfo de Estados Unidos ante Australia.
© Getty ImagesAlex Freeman fue uno de los goleadores del triunfo de Estados Unidos ante Australia.

Estados Unidos se convirtió en el segundo clasificado a 16avos de final del Mundial 2026. Luego de que México aseguró su pase a la siguiente instancia, el otro anfitrión de la Copa del Mundo hizo lo propio tras vencer 2-0 a Australia en Seattle. De esta manera, sigue como líder del Grupo D. Ahora, Turquía y Paraguay tienen una buena oportunidad para seguir en carrera por la clasificación.

Los goles de Cameron Burgess en propia puerta y Alex Freeman en el primer tiempo permitieron que la Selección de Las Barras y Las Estrellas se quede con la victoria. Así, ya clasificó a 16avos de final, aunque todavía resta la última fecha de competencia para saber si terminará como líder o será segundo y quién será su rival en la otra instancia.

Con este resultado, Turquía y Paraguay tienen una buena oportunidad para meterse en carrera por la clasificación. Es que pueden igualar a Australia en la tabla de posiciones. En tanto, el que pierda quedará prácticamente eliminado de la Copa del Mundo. El duelo será el último de la jornada de viernes.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos, ya clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026, es líder con puntaje perfecto tras las dos fechas jugadas. Australia sigue ahí en la pelea por su victoria en la primera jornada. En tanto, Turquía y Paraguay se juegan una final para ver quién sigue con chances de clasificación y quién queda al borde la clasificación.

POSSELECCIONESPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Estados Unidos62200+5
2Australia321010
3Turquía01001-2
4Paraguay01001-3
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Resultados del Grupo D del Mundial 2026

FECHA 1

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles | viernes 12 de junio
  • Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver | sábado 13 de junio

FECHA 2

  • Estados Unidos 2-0 Australia | Lumen Field, Seattle | viernes 19 de junio
  • Turquía vs Paraguay | Levi’s Stadium, San Francisco | viernes 19 de junio | 22:00 horas

FECHA 3

  • Turquía vs Estados Unidos | SoFi Stadium, Los Ángeles | jueves 25 de junio | 21:00 horas
  • Paraguay vs Australia | Levi’s Stadium, San Francisco | jueves 25 de junio | 21:00 horas

*Horarios de Lima, Perú (GMT-5)

DATOS CLAVE

  • Estados Unidos clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer a Australia.
  • Triunfo por 2-0 en Seattle con goles de Cameron Burgess y Alex Freeman.
  • Líderes del Grupo D con 6 puntos, superando a Australia, Turquía y Paraguay.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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