Tras el resultado final del partido entre México vs. Corea del Sur, se jugaron todos los partidos de la fecha 2 y así va el Grupo A.

La Selección de México dio un paso gigantesco hacia los 16avos de final del Mundial 2026 luego de derrotar 1-0 a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A. En un partido muy disputado en el Estadio Guadalajara, el combinado mexicano encontró la diferencia gracias a un gol de Luis Romo y con ello aseguró su presencia en la siguiente fase como primero.

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Con este resultado, México alcanzó los seis puntos y se convirtió en el líder absoluto de su grupo. El equipo dirigido por el DT Javier Aguirre había debutado con una victoria frente a Sudáfrica y ahora confirmó su gran momento al imponerse ante otro rival directo en la lucha por la clasificación.

La victoria también tuvo un efecto importante en la tabla de posiciones. Corea del Sur se quedó con tres unidades y dejó abierta la pelea por los otros boletos a la siguiente ronda, mientras que el resto de selecciones todavía mantienen posibilidades matemáticas de avanzar.

Además, el triunfo mexicano llegó en una jornada favorable, ya que más temprano Chequia y Sudáfrica empataron 1-1, repartiendo puntos y permitiendo que el cuadro azteca se escapara en la cima de la clasificación.

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Luis Romo festejando su gol junto a Erik Lira para el 1-0 de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Así quedó la tabla del Grupo A tras la fecha 2 del Mundial 2026

Con dos jornadas disputadas, México lidera el Grupo A con 6 puntos. Corea del Sur ocupa la segunda posición con 3 unidades, mientras que Chequia y Sudáfrica comparten el tercer y cuarto lugar con 1 punto cada uno, respectivamente.

La definición llegará el miércoles 24 de junio, cuando se dispute la tercera y última fecha de la fase de grupos. Ese día, Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica y México chocará contra Chequia, ambos encuentros en simultáneo desde las 8:00 PM. Un empate podría bastarle al conjunto mexicano para asegurar el primer lugar de la serie y llegar con ventaja al cuadro de 16avos de final del Mundial 2026.

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¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

México vuelve a jugar el próximo miércoles 24 de junio ante Chequia a las 8:00 PM y en el Estadio Ciudad de México.

¿Quién será el rival de México en 16avos del Mundial 2026?

México pasó como líder del Grupo A y avanzó a 16avos del Mundial 2026. Ahora le tocará jugar ante el 3C, E, F, H o I.

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Datos claves

México derrotó 1-0 a Corea del Sur en la fecha 2 del Mundial 2026.

El futbolista Luis Romo anotó el gol de la victoria en el Estadio Guadalajara.

El equipo del DT Javier Aguirre sumó seis puntos y lidera el Grupo A.