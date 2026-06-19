EN VIVO – Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: formaciones, datos clave y minuto a minuto

El local y los oceánicos buscan la clasificación directa a la próxima ronda. Un triunfo deposita a cualquiera de los dos en ella.

Este viernes 19 de junio, Estados Unidos y Australia abren la segunda jornada de partidos del Grupo D del Mundial 2026, en un encuentro que puede depositar a una de estas dos selecciones en los 16avos de final de forma directa, siguiendo lo hecho por México en el último turno del jueves.

El Lumen Field de Seattle, con capacidad para más de 68 mil espectadores, también conocido como Seattle Stadium para este torneo en particular, será el escenario donde Estados Unidos y Australia busquen ese lugar en la próxima instancia. El encuentro contará con el arbitraje del internacional alemán Felix Zwayer, uno de los hombres de confianza de la FIFA y UEFA para sus torneos más importantes.