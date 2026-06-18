Programación para HOY viernes 19 de junio en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y dónde ver en Perú

La programación del viernes 19 de junio tiene cuatro partidos imperdibles, que pueden empezar a definir el futuro de algunas selecciones en el Mundial 2026. fundamentales que podrían determinar el futuro de varias selecciones. Se ponen en juego, nuevamente, los Grupos C y D.
Todo arranca en la ciudad de Seattle donde la local Estados Unidos choca contra Australia en duelo de equipos ganadores de la primera fecha en el Grupo D. Tras esto, en Boston, las selecciones de Escocia y Marruecos protagonizan una gran batalla por el Grupo C. A su término, Brasil buscará su primer triunfo ante Haití. Y, el cierre de la jornada, lo protagonizan Paraguay y Turquía donde una derrota los puede dejar afuera de la Copa del Mundo.
PARTIDOS DEL VIERNES 19 DE JUNIO: HORARIOS Y TV EN PERÚ
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos
ESTADOS UNIDOS VS AUSTRALIA (GRUPO D)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 16:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, Telemundo, Universo, Peacock
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ESCOCIA VS MARRUECOS (GRUPO C)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium
- Chile: 18:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 16:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 17:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 17:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- España: 00:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.
BRASIL VS HAITÍ (GRUPO C)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Perú: 19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 21:30 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 20:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:30 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 02:30 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 17:30 (PT) / 19:30 (CT) / 20:30 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
TURQUÍA VS PARAGUAY (GRUPO D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Perú: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+, América TVGO, Disney+ Premium
- Argentina: 00:00 horas (madrugada sábado) | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas (viernes) | ViX Premium
- Colombia: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 06:00 horas (sábado) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (CT) / 23:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock
DATOS CLAVE
- Cuatro partidos del Mundial 2026 se disputarán el viernes 19 de junio.
- El partido Brasil vs Haití iniciará a las 19:30 horas en Perú.
- Estados Unidos vs Australia juegan en Seattle a las 14:00 horas de Perú.