Francia vs Noruega: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Noruega y Francia se enfrentan por el Grupo I del Mundial 2026 en una de las sedes de Estados Unidos. Conoce los detalles del estadio.

El Mundial 2026 avanza en una fase decisiva de la etapa de grupos y uno de los duelos más esperados es el Noruega vs Francia, un enfrentamiento entre dos selecciones europeas que llegan con grandes figuras y con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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¿En qué estadio juega Francia vs Noruega?

El partido entre Noruega y Francia se disputará en el Estadio de Boston, denominación oficial utilizada por la FIFA para este recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, forma parte de la programación de cierre de la fase de grupos en la agenda oficial del torneo para esa jornada.

El recinto cuenta con una capacidad superior a los 65,000 espectadores y se caracteriza por su diseño completamente abierto. Como parte de su modernización, se incorporó una pantalla exterior de alta definición considerada la más grande de Estados Unidos, con 22,000 pies cuadrados. Además, para adecuarse a las exigencias del torneo, se reemplazó el césped sintético por uno natural.

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¿Dónde queda el Estadio de Boston?

El Estadio de Boston está ubicado en la ciudad de Boston, una de las sedes de Estados Unidos para el Mundial. Para este compromiso, la FIFA lo presenta como el escenario del Noruega vs Francia, correspondiente a la fase de grupos del torneo.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El encuentro del Grupo I genera gran expectativa por el contexto competitivo. Francia parte como favorita del sector, mientras que Noruega se perfila como un rival exigente por la potencia ofensiva de sus principales figuras. En la previa, el duelo destaca por el enfrentamiento entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de los atacantes más determinantes del fútbol mundial.

DATOS CLAVES

El Estadio de Boston albergará el partido de fase de grupos entre Noruega y Francia.

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El recinto cuenta con capacidad para más de 65,000 espectadores y césped natural.