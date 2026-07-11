Si Noruega le gana a Inglaterra, contra quién, cuándo y dónde juega por las semifinales del Mundial 2026

Noruega se enfrenta a Inglaterra. Pero de vencerlos se meterán en una semifinal frente a un rival de gran nivel en el Mundial 2026.

La Selección de Noruega se ha convertido en la gran sensación del Mundial 2026 después de protagonizar grandes partidos. Sacar a la pentacampeona del Mundo Brasil ha sido un golpe inmenso, ganándose el respeto de todo el mundo. Ahora buscan su pase a las semifinales de este torneo internacional.

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No obstante, en los cuartos de final tienen un rival de nivel como es la Selección de Inglaterra. A la cual tendrán que superar para conseguir meterse en las tan ansiadas semifinales. En donde de lograr meterse tendrán un rival bastante complicado para el pase a la gran final por la copa del mundo.

Este encuentro se disputará este sábado 11 de julio desde las 16:00 horas de Perú en el Estadio de Miami. La transmisión se podrá disfrutar en cable por DSports y en plataformas como Paramount+ y DGo.

Noruega vs. Inglaterra (Foto: FIFA).

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¿Contra quién jugaría Noruega las semifinales del Mundial 2026?

De lograr vencer a la Selección de Inglaterra, la Selección de Noruega jugaría las semifinales con el ganador del Argentina vs. Suiza. En este caso, la ‘albiceleste’ corre como la gran favorita después de lo que ha sido su pase a esta instancia. No obstante, podría llegar a pasar cualquier cosa en este partidazo.

¿Cuándo jugaría Noruega las semifinales del Mundial 2026?

Si se logra dar el pase de la Selección de Noruega a las semifinales tendrán que esperar hasta el miércoles 15 de julio para jugar. Acá se enfrentaría al ganador del Argentina vs. Suiza desde las 14:00 horas de Perú. Siendo un horario bastante atípico para disputarse un partido de esta envergadura.

¿En dónde se jugará la semifinal del Mundial 2026?

Este partido por las semifinales del Mundial 2026 se disputarán en el Atlanta Stadium. Coloso conocido como el Mercedes-Benz Stadium, con una capacidad para poder albergar hasta 71 mil espectadores. La construcción de este escenario costó la suma de 6000 millones de dólares y su inauguración fue el 11 de setiembre de 2017.

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