Al padre de Erling Haaland no le pueden decir que el partido ante Inglaterra fue justo. Acá ven, las afirmaciones más duras del Mundial 2026.

La derrota de la selección de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una herida abierta que tardará en sanar. Alfie Haaland, histórico exdefensor noruego y padre de la gran estrella del Manchester City, utilizó sus redes sociales para descargar toda su furia por el resultado.

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A través de su cuenta oficial de X, el exfutbolista no se guardó nada y apuntó de manera directa contra el polémico desempeño del cuerpo arbitral. Sus declaraciones se volvieron virales en cuestión de minutos y encendieron el debate sobre el desarrollo de este picante partido mundialista celebrado en Miami.

Padre de Erling Haaland en el Manchester City. (Foto: X).

La jugada del Skycam que desató la furia en las redes sociales

El primer gran foco de conflicto ocurrió al cierre del primer tiempo con el gol del empate anotado por Jude Bellingham. Todo el plantel nórdico estalló en reclamos debido a que el balón rozó el cable de la cámara aérea (Skycam) en el inicio de la jugada británica.

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A pesar de que el reglamento de la IFAB exige detener el juego ante un impacto externo, el árbitro principal validó la acción de forma inmediata. La FIFA defendió la decisión mediante la tecnología del balón inteligente, asegurando que los sensores internos no registraron ningún tipo de contacto en el aire.

El VAR anuló el gol clave y Alfie Haaland denunció un robo

La tensión aumentó en la segunda mitad cuando el videoarbitraje anuló un gol clave de Torbjørn Heggem que volvía a poner en ventaja a los noruegos. Los jueces determinaron que existió una falta ofensiva previa de Erling Haaland sobre un defensor inglés, una interpretación muy cuestionada por la delegación escandinava.

Ante este panorama, Alfie Haaland lanzó un dardo envenenado con la frase “Bien hecho, Bellingham y árbitro”. El agente y exjugador cerró su intervención en internet con un contundente reclamo que resume el sentir de su nación: “¿En serio? Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial ahora. Pero siento que nos robaron hoy”.

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El peso de Alfie Haaland en el entorno del Manchester City

La opinión de Alfie no es una más en el mundo del fútbol internacional, ya que además de su lazo familiar, cumple un rol crucial como representante y asesor principal en la carrera de su hijo. Su pasado como jugador en la Premier League inglesa, vistiendo las camisetas del Leeds United y del Manchester City, le otorga un conocimiento profundo de la intensidad y las mañas del balompié británico.

Esta doble condición de exdefensor de élite y mánager de la máxima figura nórdica provocó que sus mensajes de protesta dinamitaran las plataformas digitales de inmediato. El entorno del atacante siente que el arbitraje de Clement Turpin perjudicó gravemente la oportunidad histórica de esta generación dorada.

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