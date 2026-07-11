Si Inglaterra le gana a Noruega, contra quién, cuándo y dónde juega por las semifinales del Mundial 2026

Los ‘Three Lions’ buscan vencer a Noruega con el objetivo de avanzar a semifinales y enfrentar a Argentina o Suiza.

Inglaterra afronta un duelo decisivo frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de seguir firme en la pelea por el título. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará imponer su jerarquía para regresar a una semifinal mundialista y acercarse a la ansiada conquista de la Copa del Mundo.

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En caso de conseguir la victoria, los ingleses asegurarán su presencia entre los cuatro mejores del torneo y deberán medirse con el vencedor de la llave que enfrenta a Argentina y Suiza, en otro de los cruces más atractivos de esta fase.

¿Contra quién jugaría Inglaterra si elimina a Noruega?

Si Inglaterra derrota a Noruega en los cuartos de final, su rival en semifinales será el ganador del encuentro entre Argentina y Suiza, selecciones que también buscan un lugar en la penúltima instancia del campeonato.

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Será un compromiso de máxima exigencia, ya que cualquiera de los dos posibles rivales llega con argumentos suficientes para pelear por el título y convertir el duelo en uno de los más esperados del certamen.

¿Cuándo y dónde se jugaría la semifinal del Mundial 2026?

En caso de avanzar, Inglaterra disputará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio de 2026, en una jornada que definirá al segundo finalista del torneo.

El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, escenario elegido por la FIFA para albergar este trascendental compromiso del certamen.

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Inglaterra sueña con volver a una final del Mundial

Los ingleses llegan a esta instancia con la ilusión de volver a disputar una final de la Copa del Mundo y cortar una larga espera desde el histórico título obtenido en 1966.

Para ello, primero deberán superar a una Noruega que ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y que viene de eliminar a Brasil, demostrando que tiene argumentos para seguir haciendo historia.

DATOS CLAVES

El entrenador Thomas Tuchel buscará clasificar a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026.

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Si elimina a Noruega, Inglaterra enfrentará al ganador del cruce entre Argentina y Suiza.