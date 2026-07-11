La Selección de Argentina se enfrenta a Suiza por el último pase a las semifinales del Mundial 2026. Conoce todo sobre su próximo rival

El Mundial 2026 tiene sus semifinales definidas. La Selección Argentina logró un triunfo muy sufrido por 3-1 ante Suiza en cuartos de final. Así, el sueño de retener la corona sigue más vivo que nunca y la ilusión de ver a Lionel Messi levantar otra Copa del Mundo moviliza a todo un continente.

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La Albiceleste impuso condiciones ante el duro combinado helvético. De esta forma, el camino ya está completamente definido y nos depara un auténtico plato fuerte que detendrá al planeta fútbol.

Selección de Argentina celebrando (Foto: Getty).

A continuación, te contamos al detalle qué le depararía el destino al campeón del mundo si logra sellar su clasificación a la siguiente ronda.

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¿Contra quién jugaría Argentina tras ganarle a Suiza?

El equipo liderado por Lionel Scaloni logró la victoria ante los suizos. Ahora, se le vendrá un clásico de clásicos con muchísima historia en las Copas del Mundo: Inglaterra. El combinado de “Los Tres Leones” hizo sus deberes en su respectiva llave tras eliminar a la competitiva Noruega por un ajustado 2-1, demostrando que es uno de los serios candidatos al título.

Un Argentina vs. Inglaterra en estas instancias definitivas promete paralizar los corazones de los hinchas. La última vez que se vieron las caras en una Copa del Mundo fue hace más de dos décadas, por lo que una semifinal de este calibre reactivará una rivalidad histórica, llena de condimentos futbolísticos y repleta de estrellas mundiales en el campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora se juega la semifinal Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026?

Tras dejar en el camino a Suiza, el partidazo ante los ingleses ya tiene fecha y hora confirmada en el calendario oficial de la FIFA. El encuentro de semifinales se disputará el próximo miércoles 15 de julio de 2026.

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Para que vayas programando tu alarma y avises en el trabajo que estarás completamente ocupado, aquí te dejamos el horario oficial adaptado para nuestro continente:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas México: 13:00 horas

¿Dónde se jugará el Argentina vs. Inglaterra por semifinales?

Semejante choque de titanes necesita un escenario que esté a la altura de la historia. La delegación tendrá que armar las valijas para volver a Georgia, ya que el partido se llevará a cabo en el imponente Atlanta Stadium (conocido mundialmente como el Mercedes-Benz Stadium).

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Este recinto es una de las joyas tecnológicas de la Copa del Mundo 2026. Famoso por su icónico techo retráctil en forma de flor y su gigantesca pantalla de video circular de 360 grados, el estadio tiene una capacidad regulada para albergar a más de 71,000 espectadores. Con una acústica impresionante que potencia los cánticos, promete transformarse en una caldera ideal para un cruce de alta tensión.

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