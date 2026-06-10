Inglaterra vs Costa Rica: a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso en canales de TV y streaming online

Inglaterra disputa su último amistoso antes de su participación en el Mundial 2026. Enfrenta en Orlando a Costa Rica. Conoce los detalles del encuentro.

Las selecciones de Inglaterra y Costa Rica se enfrentan HOY miércoles 10 de junio en un amistoso internacional previo al Mundial 2026. El Inter and Co Stadium de Orlando, Estados Unidos es el escenario para este duelo en donde los ingleses buscan seguir con su preparación para la Copa del Mundo. En tanto, los ‘Ticos’ ya piensan en las próximas Eliminatorias Concacaf.

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Inglaterra ya disputó un amistoso en los últimos días y ganó 1-0 a Nueva Zelanda. Por lo cual, Thomas Tuchel pudo sacar ciertas conclusiones. Ahora, tiene un nuevo duelo ante una selección que no clasificó al Mundial. Cabe recordar que los ‘Tres Leones’ disputarán el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra (Getty Images).

Costa Rica, por su parte, aprovechó esta fecha FIFA para apuntarse amistosos ante selecciones de mayor rango y con participación mundialista. Su primer partido de junio terminó con derrota por 3-1 ante Colombia. Fernando Batista, ahora, debe mejorar la imagen de los ‘Ticos’ pensando en el futuro.

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¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Costa Rica?

El partido amistoso entre Inglaterra y Costa Rica, preparatorio para el Mundial 2026, tiene transmisión en vivo para TV y streaming online. Mira dónde verlo de acuerdo a tu país o región:

Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

y Centroamérica: Disney+ Premium

México: Sky Sports , Sky+ e izzi

, e Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX One, ViX y fuboTV

Último día para apuestas mundial con cuotas previas al torneo: Bolavip Perú te recuerda los mercados que siguen abiertos y los que ya cerraron en los principales operadores.

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¿A qué hora se juega Inglaterra vs Costa Rica?

Inglaterra vs Costa Rica se juega este miércoles 10 de junio, en el Inter and Co Stadium de Orlando, Estados Unidos. El horario del partido se retrasó media hora debido a las lluvias fuertes en el estadio. Sigue los horarios de acuerdo a tu respectivo país:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:30 horas

Datos claves

Thomas Tuchel dirige hoy a Inglaterra en el amistoso contra Costa Rica.

dirige hoy a Inglaterra en el amistoso contra Costa Rica. El partido se disputará en el Inter and Co Stadium de Orlando.

de Orlando. En Sudamérica el juego se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.