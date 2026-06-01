Dónde ver en vivo amistoso de Colombia ante Costa Rica: canales de TV y streaming online

Colombia se sigue preparando de cara al Mundial 2026. Esta vez se medirá frente a Costa Rica en un partidazo. Los detalles del amistoso.

La Selección Colombia se despide de su gente previo a lo que será el Mundial 2026. En este caso se medirá ante la Selección de Costa Rica en un duelo que servirá de preparación de cara a este torneo internacional. El enfrentamiento se dará en la ciudad de Bogotá este lunes 01 de junio.

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Néstor Lorenzo tiene una prueba de fuego ante su gente. El entrenador argentino viene siendo criticado duramente por hinchas y la prensa de este país. Por lo que tendrá una gran oportunidad para demostrar que tiene un equipo para pelear cosas importantes en un torneo de tal envergadura como es la Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia (Foto: Getty).

Por su lado, el cuadro de Costa Rica no logró clasificar a esta competencia, por lo que le servirá de prueba para pensar en la próxima Copa del 2030. La renovación será algo importante para este equipo que necesita caras nuevas para poder ser considerado nuevamente un equipo importante en su confederación.

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¿Dónde ver el amistoso Colombia vs. Costa Rica?

El encuentro amistoso entre Colombia vs. Costa Rica lo podrán disfrutar vía televisión, así como también en plataformas en streaming dependiendo al país en el que se encuentren. Acá dónde ver este juego:

Colombia : RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y Caracol HD2.

: RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y Caracol HD2. Brasil : SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play. Costa Rica : Repretel Canal 6 y TDMAX.

: Repretel Canal 6 y TDMAX. Ecuador : Canal del Fútbol

: Canal del Fútbol España : Movistar+ y M+ Fanzone

: Movistar+ y M+ Fanzone Estados Unidos: Fantiz

¿A qué hora juegan el amistoso Colombia vs. Costa Rica?

Este partido de preparación con miras al próximo Mundial 2026, se disputará en los siguientes horarios:

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Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

Costa Rica: 17:00 horas

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