Inglaterra 0-0 Panamá EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los ingleses se jugarán su clasificación a los 16avos de final ante los ‘canaleros’, que ya quedaron sin opciones en la cita mundialista.

Hoy, sábado 27 de junio, el Grupo L del Mundial 2026 disputa su última fecha, con Inglaterra buscando sellar su clasificación a los octavos de final, mientras que Panamá, ya sin posibilidades matemáticas, afronta su despedida del torneo frente a un rival de gran exigencia.

Por su parte, el combinado inglés intentará cerrar el Grupo L en lo más alto para llegar con ventaja a los cruces de dieciseisavos de final. En tanto,los ‘canaleros’ ya sin opciones de clasificación y sin haber anotado goles en el torneo, buscará despedirse con una actuación positiva.