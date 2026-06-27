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Mundial 2026

Inglaterra 0-0 Panamá EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los ingleses se jugarán su clasificación a los 16avos de final ante los ‘canaleros’, que ya quedaron sin opciones en la cita mundialista.

Inglaterra vs Panamá
© Imagen IAInglaterra vs Panamá

Hoy, sábado 27 de junio, el Grupo L del Mundial 2026 disputa su última fecha, con Inglaterra buscando sellar su clasificación a los octavos de final, mientras que Panamá, ya sin posibilidades matemáticas, afronta su despedida del torneo frente a un rival de gran exigencia.

Por su parte, el combinado inglés intentará cerrar el Grupo L en lo más alto para llegar con ventaja a los cruces de dieciseisavos de final. En tanto,los ‘canaleros’ ya sin opciones de clasificación y sin haber anotado goles en el torneo, buscará despedirse con una actuación positiva.

5' Avances con profundidad de Inglaterra

Con Bellingham y Rashford como protagonistas, Inglaterra ronda el área de Panamá, pero todavía no consigue rematar a portería.

¡INICIÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el duelo entre Inglaterra y Panamá.

¡Cada vez falta menos para el inicio del partido!

Los jugadores ya calientan en el campo de juego.

¡Alineación confirmada de Inglaterra!

Así saldrá Inglaterra: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Bellingham, Rogers, Saka, Rashford y Kane.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice "ЛΗ3 PANAMÁ go PICKFORD1 KONSA 2 O'EU3 3 CyEHOB SAKA ANDERSON: © KANE9 BELLINGHAM 10 RASHFORD 11 ROGERS 17 QUANSAH 26 RICE STONES AOBAH D.HENDERSON (GK) J.HENDERSON/ BURN MAINOO GORDON WATKINS MADUEKE EZE TONEY TRAFFORD (GK) SPENCE M&S FOOD Subs"

¡Alineación confirmada de Panamá!

Este será el once de Panamá: Mosquera, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez, Harvey, Barcenas, Martinez, Jose Rodriguez y Tomas Rodriguez.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice "PANAMA PANAMÁ VS INGLATERRA SÁB 27 JUN 4:00 PM| ESTADIO DE NUEVA JERSEY, USA グ ALINEACIÓN 220 MOSQUERA (GK) 3. CÓRDOBA 4F.ESCOBAR 4F. ESCOBAR 6C. MARTÍNEZ 7J.L. RODRÍGUEZ 9T. RODRÍGUEZ 11Y. BÁRCENAS [C] 14C. 4C.HARVEY C. HARVEY 16A ANDRADE 23 MURILLO 26 GUTIÉRREZ LUIS MEJÍA (GK) 2 CÉSAR BLACKMAN 5 EDGARDO FARIÑA ADALBERTO CARRASQUILLA 10 ISMAEL DÍAZ 12 CÉSAR SAMUDIO (GK) 13 JIOVANY RAMOS 15 ERIC DAVIS 17 JOSÉ FAJARDO 18 CECILIO WATERMAN 19 ALBERTO QUINTERO 20 ANIBAL GODOY 21 CÉSAR YANIS AZARIAS LONDOÑO 25 RODERICK MILLER DT. THOMAS CHRISTIANSEN PANAMÁ"

Posibles alineaciones de ambos equipos

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Christian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Trevoh Chalobah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Panamá?

La cobertura del partido entre Inglaterra y Panamá por el Mundial 2026 estará disponible en Perú y Sudamérica tanto por TV como por streaming. El encuentro se podrá ver en DirecTV, mientras que en digital estará accesible a través de DGO y Paramount+, desde cualquier dispositivo y en tiempo real.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Panamá?

Quienes quieran seguir el encuentro en Perú, Colombia y Ecuador podrán hacerlo desde las 16:00 horas. En Chile, Bolivia y Venezuela el inicio está programado para las 17:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el balón comenzará a rodar a las 18:00 horas. De esta manera, los hinchas de gran parte de Sudamérica y el Caribe podrán vivir el partido en directo.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Inglaterra y Panamá!

Buen día, gracias por seguir esta cobertura. Panamá intentará cerrar su participación con una actuación digna, mientras que Inglaterra buscará asegurar el primer lugar del Grupo L en un duelo que promete ser muy atractivo.

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Nicole Cueva
Nicole Cueva
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