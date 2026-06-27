Alineaciones confirmadas Inglaterra vs Panamá por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

Inglaterra busca sellar su pase a dieciseisavos ante una Panamá ya eliminada, que intentará despedirse con una buena actuación.

Este sábado 27 de junio, Panamá e Inglaterra se enfrentan por la última fecha del Grupo L del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con los ingleses buscando asegurar su clasificación.

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Inglaterra llega como líder del grupo con 4 puntos y depende de sí misma para asegurar el primer lugar. Un triunfo le permitirá evitar un cruce más exigente en los dieciseisavos de final.

Por su parte, Panamá llega sin puntos tras dos derrotas y ya no tiene opciones de avanzar. Ante el combinado europeo, buscará despedirse de la Copa del Mundo con una actuación competitiva.

Alineación confirmada de Inglaterra

Así saldrá Inglaterra: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Bellingham, Rogers, Saka, Rashford y Kane.

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Alineación confirmada de Panamá

Este será el once de Panamá: Mosquera, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez, Harvey, Barcenas, Martinez, Jose Rodriguez y Tomas Rodriguez.

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¿A qué hora juega y dónde ver Inglaterra vs Panamá?

El partido se disputará desde las 16:00 horas de Perú (17:00 hora local en Nueva Jersey). La transmisión para territorio peruano estará a cargo de DSports y también podrá seguirse vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DATOS CLAVES

El delantero Harry Kane liderará la alineación titular de Inglaterra frente a la selección de Panamá.

El partido comenzará a las 16:00 horas en territorio peruano (17:00 hora local en Nueva Jersey).

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