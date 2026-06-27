Inglaterra vs Panamá: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Conoce todos los detalles del estadio que será sede del duelo entre representantes de América y Europa por la fecha 3 de la cita mundialista.

La actividad en torno al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá continúa avanzando sin pausa. En el marco de la tercera jornada del Grupo L, la selección de Panamá se mide ante Inglaterra en un duelo decisivo que promete alta intensidad y ya genera gran expectativa entre los aficionados.

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El encuentro se juega este sábado 27 de junio, con el conjunto canalero intentando dar la sorpresa ante la cuna del fútbol, que busca cerrar la fase de grupos con campaña perfecta en un duelo decisivo que mantiene toda la expectativa.

¿En qué estadio jugará Inglaterra vs Panamá?

El partido por la última jornada del Grupo L se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, uno de los principales escenarios del Mundial 2026 en Estados Unidos.

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El recinto tiene capacidad para 82.500 espectadores y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además, es uno de los escenarios más importantes del Mundial 2026, ya que albergará la gran final del torneo el 19 de julio.

El gramado del estadio luce un marco espectacular, con aficionados llegados desde distintos puntos del mundo que llenan las gradas para vivir esta jornada mundialista, en una de las sedes que se ha consolidado como protagonista del torneo.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Inglaterra buscará terminar en lo más alto del Grupo L para afrontar con ventaja los cruces de dieciseisavos de final. Por su parte, Panamá, ya sin opciones de clasificación y sin haber marcado goles en el torneo, intentará cerrar su participación con una presentación digna.

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DATOS CLAVES

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey albergará este sábado 27 de junio el partido de Panamá contra Inglaterra.

El recinto de East Rutherford cuenta con una capacidad total para 82,500 espectadores.

El estadio de Nueva Jersey será la sede oficial de la gran final el 19 de julio.