Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Panamá por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Inglaterra buscará sellar su clasificación ante una Panamá ya eliminada. Revisa los horarios del encuentro.

Este sábado 27 de junio, el Grupo L del Mundial 2026 disputa su última fecha con Inglaterra buscando sellar su clasificación a los octavos de final. Enfrente estará Panamá, que ya quedó sin opciones de avanzar y afrontará su último partido en el torneo.

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¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Panamá?

El partido entre Inglaterra y Panamá podrá verse en vivo por DirecTV en Perú y el resto de Sudamérica. Además de la señal televisiva, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante sus plataformas digitales, con transmisión en directo para distintos dispositivos.

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de DGO y Paramount+, plataformas que transmitirán el cotejo en vivo y permitirán verlo desde celulares, tablets o computadoras, sin importar dónde se encuentren.

Por su parte, Bolavip realizará una cobertura completa con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, las reacciones de los protagonistas y el análisis final de un duelo clave por el Grupo L.

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¿A qué hora juega Inglaterra vs Panamá?

Panamá e Inglaterra cerrarán su participación en el Grupo L del Mundial 2026 este sábado 27 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), uno de los escenarios más imponentes del torneo, con capacidad para cerca de 82.500 espectadores.

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 16:00 horas. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está programado para las 17:00, mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se jugará desde las 18:00 horas.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Inglaterra buscará quedarse con el primer lugar del Grupo L para llegar con ventaja al cruce de dieciseisavos de final. Panamá, ya eliminada y sin goles en el torneo, intentará despedirse con una buena actuación.

DATOS CLAVES

El MetLife Stadium albergará este sábado 27 de junio el partido entre Inglaterra y Panamá.

El encuentro por el Grupo L comenzará a las 16:00 horas en territorio peruano.

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