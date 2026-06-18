México vs Corea del Sur: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

México vuelve a jugar de local, pero en otro estadio diferente al debut en el Mundial 2026. Enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara. Conoce los estadios del recinto.

Las selecciones de México y Corea del Sur se enfrentan HOY jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El escenario elegido para la segunda presentación del anfitrión de la Copa del Mundo es el Estadio Akron (renombrado por FIFA para el torneo como Estadio Guadalajara). Es el segundo encuentro que recibe esta cancha en este certamen.

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El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, ya había recibido a la Selección de Corea del Sur en la primera fecha del grupo. Así, los surcoreanos ya tienen experiencia en esta cancha y lo hizo con victoria por 2-1 ante República Checa. Ahora, debe jugar, prácticamente, como visitante, ante la local México.

El Estadio Akron, durante un partido de Chivas (Getty Images).

Este estadio, ubicado en el municipio de Zapopan, es uno de los más modernos y de mayor calidad arquitectónica de toda América Latina. Tiene la particularidad que, en su forma, el recinto se parece a un “volcán”, por lo tanto tiene ese apodo y tiene algunas particularidades respecto a esto. Conoce los detalles:

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Datos Generales

Ubicación: Zapopan, Jalisco (dentro del Área Metropolitana de Guadalajara).

Zapopan, Jalisco (dentro del Área Metropolitana de Guadalajara). Inauguración: 30 de julio de 2010.

30 de julio de 2010. Capacidad: Aproximadamente 49,850 espectadores.

Aproximadamente 49,850 espectadores. Propietario: Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

Club Deportivo Guadalajara (Chivas). Costo de construcción: Alrededor de 200 millones de dólares.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

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Infraestructura y Arquitectura

Concepto visual: Fue diseñado por Jean Marie Massaud, Daniel Pouzet y VFO Arquitectos para integrarse armónicamente con el paisaje del Bosque La Primavera. Gran parte de la estructura está semienterrada para no dominar visualmente el entorno.

Fue diseñado por Jean Marie Massaud, Daniel Pouzet y VFO Arquitectos para integrarse armónicamente con el paisaje del Bosque La Primavera. Gran parte de la estructura está semienterrada para no dominar visualmente el entorno. Espacios abiertos: El diseño eliminó las tradicionales rejas y muros perimetrales. Su entrada principal tiene 80 metros de ancho, generando un flujo continuo y colectivo.

El diseño eliminó las tradicionales rejas y muros perimetrales. Su entrada principal tiene 80 metros de ancho, generando un flujo continuo y colectivo. Sustentabilidad ecológica: Aprovecha la inercia térmica de la tierra y la ventilación natural. Además, capta agua pluvial y utiliza mingitorios secos que ahorran millones de litros de agua al año y evitan la emisión de toneladas de CO2.

Aprovecha la inercia térmica de la tierra y la ventilación natural. Además, capta agua pluvial y utiliza mingitorios secos que ahorran millones de litros de agua al año y evitan la emisión de toneladas de CO2. Cancha visible: Los pasillos y el atrio comercial están diseñados como un circuito continuo; no importa por dónde camines a buscar comida o ir al baño, la cancha casi siempre permanece en el horizonte visual.

Lujos y Comodidades

Palcos Premium: Cuenta con una de las zonas VIP más exclusivas del país, con palcos que incluyen comodidades para 12 a 15 personas, pantallas, servicio de catering y butacas de primer nivel en el primer piso del estadio.

Cuenta con una de las zonas VIP más exclusivas del país, con palcos que incluyen comodidades para 12 a 15 personas, pantallas, servicio de catering y butacas de primer nivel en el primer piso del estadio. Estacionamiento exclusivo: Mientras el público general dispone de más de 5,000 lugares en el exterior, los dueños de palcos tienen acceso a un estacionamiento subterráneo con capacidad para 780 vehículos.

Mientras el público general dispone de más de 5,000 lugares en el exterior, los dueños de palcos tienen acceso a un estacionamiento subterráneo con capacidad para 780 vehículos. Atrio panorámico: Un espacio techado de más de 21,000 m² que alberga restaurantes, la tienda oficial de Chivas y un museo interactivo.

Curiosidades del “Volcán”

La Berma viva: El “cono” del volcán no es de concreto pintado. Es un talud cubierto por más de 21,000 m² de pasto natural que regula la temperatura del edificio de forma pasiva y amortigua el calor exterior.

El “cono” del volcán no es de concreto pintado. Es un talud cubierto por más de que regula la temperatura del edificio de forma pasiva y amortigua el calor exterior. Techo de “nube”: La estructura blanca y ligera que techa las gradas (con un peso de 3,300 toneladas) fue diseñada para simular una nube posada sobre el cráter del volcán.

La estructura blanca y ligera que techa las gradas (con un peso de 3,300 toneladas) fue diseñada para simular una nube posada sobre el cráter del volcán. Evacuación ultrarrápida: Por su diseño fluido y sus enormes 8 salidas de emergencia, el estadio completo puede ser evacuado en menos de 8 minutos en caso de un siniestro.

Por su diseño fluido y sus enormes 8 salidas de emergencia, el estadio completo puede ser evacuado en menos de 8 minutos en caso de un siniestro. Drenaje de élite: Cuenta con un avanzado sistema de drenaje de cancha llamado Draintalent, capaz de eliminar rápidamente los encharcamientos incluso durante las tormentas más severas de Guadalajara.

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Eventos Importantes

El partido inaugural (2010): Abrió sus puertas con un encuentro amistoso entre Chivas y el Manchester United. Este partido es histórico porque Javier “Chicharito” Hernández jugó el primer tiempo con Chivas (anotando el primer gol en la historia del estadio) y el segundo tiempo con su nuevo club inglés.

Abrió sus puertas con un encuentro amistoso entre Chivas y el Manchester United. Este partido es histórico porque Javier “Chicharito” Hernández jugó el primer tiempo con Chivas (anotando el primer gol en la historia del estadio) y el segundo tiempo con su nuevo club inglés. Final de Copa Libertadores (2010): Apenas unas semanas después de su apertura, fue sede del partido de ida de la final continental entre Chivas y el Internacional de Brasil.

Apenas unas semanas después de su apertura, fue sede del partido de ida de la final continental entre Chivas y el Internacional de Brasil. Juegos Panamericanos (2011): Fue el estadio principal para las ceremonias de inauguración y clausura, así como para la final del torneo de fútbol panamericano.

Fue el estadio principal para las ceremonias de inauguración y clausura, así como para la final del torneo de fútbol panamericano. Copa del Mundo FIFA 2026: Es una de las sedes oficiales del próximo Mundial. El estadio (que será llamado “Estadio Guadalajara” por reglas de la FIFA) albergará cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo juegos de la Selección Mexicana.

DATOS CLAVE