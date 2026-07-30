Es el segundo amistoso que se confirma para Perú para lo que resta del año. Según la FPF, se esperan otros cuatro rivales mundialistas.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó lo que ya se venía comentando desde hace varias semanas. La Selección Peruana jugará un partido amistoso ante México en la fecha FIFA de setiembre. Además, se informó la sede y la fecha de este encuentro. Cabe recordar que ‘La Bicolor’ ya había anunciado un duelo de preparación ante Canadá en la misma ventana internacional.

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Perú continuará con su preparación con vistas al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030. Si bien todavía hay detalles por resolver en Conmebol respecto a esta clasificatoria, eventualmente, ‘La Bicolor’ quiere continuar su proceso de la mano de Mano Menezes.

Así, para la fecha FIFA que se jugará entre setiembre y octubre, la Selección Peruana ya tiene dos amistosos confirmados. Luego de informarse a Canadá como rival, ahora llegó el turno de la Selección Mexicana y se espera que hayan más confirmaciones con el correr de los días.

México confirmó su amistoso ante Perú

A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, la FMF informó cómo será el calendario de la Selección Mexicana para lo que resta del 2026. Jugará tres partidos amistosos en la fecha FIFA de setiembre-octubre y empezará su camino en la Concacaf Nations League en noviembre. Estos son los partidos que jugará ‘El Tri’:

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México vs. Colombia | 26 de setiembre | M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland.

México vs. Perú | 29 de setiembre | Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey.

México vs. Chile | 6 de octubre | Memorial Coliseum, Los Angeles, California.

México confirmó a Perú como rival y otros amistosos (Federación Mexicana de Fútbol).

Los partidos amistosos que jugará Perú para el final del 2026

Con la confirmación de México y Canadá, Perú ya tiene dos partidos amistosos por jugar en lo que resta del 2026. Se espera un tercer y hasta cuarto encuentro de preparación para la ventana de setiembre-octubre. Los rivales apuntados, según apuntó Infobae Perú, serían Estados Unidos y Colombia.

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En tanto, para la última fecha FIFA de noviembre, ya se perfilan como potenciales rivales a las Selecciones de Australia y Japón en la gira que ahora ‘La Bicolor’ por Asia. No obstante, se deben confirmar estos oponentes. En todo caso, si esto se hace oficial, serían 6 rivales mundialistas para ‘La Blanquirroja’.

De esta manera, así queda el calendario para Perú hasta final del 2026 con dos amistosos confirmados de manera oficial:

FECHA RIVAL ESTADIO/SEDE 29 de septiembre México🇲🇽 Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey (EE. UU.) 3 de octubre Canadá🇨🇦 Stade Saputo, Montreal (Canadá)

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