México anunció a su nuevo entrenador tras la eliminación ante Inglaterra del Mundial 2026

La Selección de México anunció a su nuevo entrenador después de quedar fuera de los octavos del Mundial 2026.

La Selección de México terminó hace unos días su participación en el Mundial 2026 en el que formó parte de la organización. Pese a la pronta eliminación la Federación Mexicana de Fútbol no demoró en anunciar al nuevo DT. Es así como ya presentaron a Rafael Márquez como el próximo seleccionador del ‘Tri’.

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“La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición. Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa. ¡Vamos juntos!”, fue lo que publicó la cuenta oficial de la Selección de México ante la presentación de su nuevo entrenador.

Rafael Márquez presentado como DT de México (Foto: Selección de México en X).

Eso sí, en los comentarios los hinchas no dejaron de tener un poco de dudas sobre este nombramiento. Más que todo debido a que ‘Rafa’ no ha tenido grandes experiencias como entrenador. El único equipo en el que ha logrado dirigir es el Barça Atlètic.

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No obstante, ha sido parte del comando técnico de Javier Aguirre en esta etapa en el Mundial 2026. Por lo tanto, tiene mucho conocimiento sobre los jugadores, el trabajo de campo y puede ser muy útil para poder mantener una continuidad en este equipo que hizo un gran Mundial.

Rafael Márquez y su gran trayectoria como futbolista

Si bien como entrenador todavía no tiene una experiencia importante, si hablamos como futbolista posiblemente sea de los mejores de la historia de México. Construyendo una carrera en Europa, en donde supo ganar varios títulos siendo titular.

Hablamos que ha jugado en equipos como el FC Barcelona de España, el AS Mónaco de la Ligue 1 y el Hellas Verona de Italia. Prácticamente con el conjunto ‘Culé’ lo ganó todo, desde la LaLiga hasta la Champions League y el Mundial de Clubes.

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Rafael Márquez celebrando (Foto: Getty).

Ahora, si hablamos en la Selección de México pues ha sabido defender la camiseta de su país en 148 partidos, anotó 17 goles, dio 7 asistencias y todo esto en 11,716 minutos. Además, ganó 2 Copa de Oro y 1 Copa Confederaciones.

Datos Claves

Rafael Márquez es el nuevo DT de México tras el Mundial 2026.

es el nuevo DT de México tras el Mundial 2026. Barça Atlètic es el único equipo que dirigió previamente Rafael Márquez.

es el único equipo que dirigió previamente Rafael Márquez. 148 partidos jugó Rafael Márquez con México, anotando 17 goles como futbolista.