Por qué expulsaron a Miguel Almirón y no a Jude Bellingham por taparse la boca en el Mundial 2026

Situación rara pasó dentro de este Mundial 2026. Miguel Almirón se tapó la boca y acabó expulsado. Jude Bellingham hizo lo mismo sin castigo.

El Mundial 2026 vive su primera gran crisis arbitral por culpa de la polémica “Ley Vinícius”. La expulsión de Miguel Almirón y la falta de sanción a Jude Bellingham por hacer el mismo gesto desataron la furia de los aficionados en las redes sociales.

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¿Existe un doble rasero en el arbitraje de la FIFA o hay una explicación lógica? La realidad detrás de estas jugadas radica en un vacío reglamentario que los periodistas deportivos deben conocer a fondo para explicar a su audiencia.

Miguel Almirón y Jude Bellingham, los grandes protagonistas. (Foto: X).

El motivo de la tarjeta roja directa a Miguel Almirón

La expulsión del paraguayo Miguel Almirón ante Turquía no ocurrió por el simple hecho de cubrirse los labios. El árbitro del encuentro aplicó el castigo máximo debido al contexto de alta tensión y hostilidad que se vivía en el campo de juego.

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Almirón venía de participar en una trifulca con empujones y reclamos airados contra los futbolistas turcos. Al taparse la boca en plena confrontación, el juez interpretó que el extremo intentaba ocultar un insulto grave o un comentario discriminatorio.

La nueva normativa de la FIFA busca erradicar las ofensas verbales que las cámaras de televisión no logran captar. Por ello, realizar este ademán en un ambiente violento se penaliza de forma automática con la expulsión.

Por qué Jude Bellingham se salvó de la sanción de la FIFA

La acción del inglés Jude Bellingham con el ghanés Jordan Ayew fue evaluada con una lupa totalmente distinta por el VAR. El intercambio de palabras entre ambos futbolistas se dio durante una pausa limpia y natural del compromiso.

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El lenguaje corporal de Bellingham fue la clave para evitar la tarjeta roja en el Mundial 2026. El mediocampista mantuvo una postura relajada y un tono pacífico, lo que demostró que se trataba de una charla táctica común.

El comité de árbitros del torneo aclaró que la intención de la norma no es prohibir la privacidad de los atletas. El gesto solo es punible si se utiliza como un escudo para agredir verbalmente al rival sin dejar evidencia.

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