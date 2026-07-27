Socios de Alianza Lima presentan denuncia penal a la terna arbitral del partido ante Comerciantes Unidos

Los Socios de Alianza Lima no se guardaron nada. Han denunciado penalmente a la terna arbitral del reciente partido ante Comerciantes Unidos.

El ambiente del fútbol peruano ha alcanzado un punto crítico de tensión que ha rebasado los límites del terreno de juego para trasladarse directamente a las aulas de la justicia.

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Denuncia contra árbitros peruanos

Los Socios del Club Alianza Lima decidieron no quedarse con los brazos cruzados y formalizaron una extensa denuncia penal ante el Ministerio Público contra los árbitros de campo, el equipo encargado del VAR y las máximas autoridades de la FPF.

Socios de Alianza Lima denuncian a árbitros de la Liga 1. (Foto: Gerson Cuba).

Esta acción legal sostiene la grave hipótesis de una presunta manipulación dolosa de la competencia deportiva oficial, además de tipificar posibles delitos de corrupción en el ámbito privado y actuación concertada.

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Las jugadas de la discordia en Cutervo

El controvertido compromiso frente a Comerciantes Unidos, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, finalizó con un amargo empate 2-2 en el marcador y un profundo malestar en el cuadro blanquiazul.

Desde la perspectiva de la delegación íntima, las decisiones del equipo colegiado perjudicaron de manera directa, grave y deliberada el trabajo táctico diseñado por el director técnico Pablo Guede.

El impacto no sancionado a Jairo Vélez (Minuto 63): Durante una jugada dividida en el área rival, el defensor Alexis Cossio propinó un severo codazo en el rostro al volante íntimo, dejándole una evidente inflamación. A pesar de la visibilidad del golpe, ni el árbitro principal ni la cabina del VAR advirtieron la acción como tiro penal.

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Corte sistemático del juego: El comando técnico expresó su indignación por la constante sanción de infracciones inexistentes y cobros de manos dudosas en ataque —como una sobre Vélez— que frenaron claros avances de gol para la visita.

Amedrentamientos e improperios en cancha: Futbolistas como Fernando Gaibor y el directivo Franco Navarro denunciaron públicamente que el colegiado Menéndez recurrió a amonestaciones infundadas, faltas de respeto verbales y amenazas constantes de expulsión hacia los jugadores victorianos.

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La lista completa de los 11 denunciados

La demanda, presentada por el ciudadano Julio Alonso Lozano Hernández ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, individualiza a cada uno de los responsables del desarrollo arbitral y de la organización del torneo:

Augusto Menéndez: Árbitro principal del encuentro. Jesús Sánchez: Árbitro asistente número 1. Jeyner Zapata: Árbitro asistente número 2. Jhon Saavedra: Cuarto árbitro. Seifer Cachay: Asesor de árbitros designado para el partido. Jesús Cartagena: Árbitro asistente de video (VAR). Enrique Pinto: Asistente del árbitro de video (AVAR). Jhonny Bossio: Responsable de calidad del sistema VAR. Juan Manuel Sulca Jordán: Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), para evaluar su conocimiento, tolerancia o coordinación en los hechos. Agustín Lozano Saavedra: Presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a fin de investigar su posible intervención, consentimiento o participación. Contra quienes resulten responsables: Para comprender a cualquier tercero que pueda ser identificado durante las investigaciones fiscales.

Marco legal y medidas probatorias solicitadas

El escrito sustenta la acción penal en el artículo 326 del Código Procesal Penal. Enmarcando los hechos en los artículos 241-A y 241-B del Código Penal Peruano.

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El objetivo central de los denunciantes es probar la existencia de una conducta deliberada orientada a perjudicar deportivamente al Club Alianza Lima. Y favorecer de forma indebida a otros competidores o terceros.

¡ALIANZA SE DEFIENDE!



Nuestro consocio @JulioALonso1901, ha denunciado penalmente a la terna arbitral del partido contra Comerciantes Unidos, además, a los encargados del VAR, presidente de la CONAR y a Agustín Lozano en su condición de presidente de la FPF, POR LA PRESUNTA… pic.twitter.com/FXEYMJDrgQ — Socios Organizados AL1901 (@SociosAL1901) July 27, 2026

Para evitar la alteración o pérdida de pruebas clave, los querellantes exigieron al Ministerio Público la inmediata apertura de diligencias preliminares. Entre los requerimientos urgentes destaca la incautación de los registros audiovisuales, audios de la cabina VAR y comunicaciones tecnológicas generadas antes, durante y después del partido.

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