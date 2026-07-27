Revelan cómo terminó un jugador de Alianza Lima tras el duelo en Cutervo: “Recibió atención médica”

El cuadro 'íntimo' empató ante Comerciantes Unidos y, tras el duelo, una noticia relacionada con uno de sus jugadores encendió las alarmas.

Los aficionados de Alianza Lima quedaron preocupados tras el empate 2-2 frente a Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

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Uno de los jugadores más importantes del plantel protagonizó una acción que encendió las alarmas, ya que todo apunta a que habría terminado con molestias físicas. Conoce aquí qué fue lo que ocurrió.

¿Qué pasó con Gianfranco Chávez?

Según informó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales, Gianfranco Chávez, central de Alianza Lima, generó preocupación en el cuerpo médico y el comando técnico encabezado por Pablo Guede tras un incidente durante el partido.

Sin embargo, el susto no pasó a mayores y, para tranquilidad del conjunto ‘blanquiazul’, el zaguero se encuentra en buenas condiciones y ya fue dado de alta de la clínica a la que se le trasladó.

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“Gianfranco Chávez sufrió una pequeña descompensación y recibió atención médica. Afortunadamente, no reviste gravedad. El defensor ya se encuentra estable”, señaló el mencionado comunicador en sus redes sociales.

🚨✅🔵 GIANFRANCO CHÁVEZ FUE DADO DE ALTA: Tras ser trasladado a una clínica por una DESCOMPENSACIÓN en el vestuario, el jugador blanquiazul salió por sus propios medios y ya se encuentra camino a CHICLAYO para reencontrarse con el plantel. pic.twitter.com/8hqAjBlo0Y — Fútbol en América (@FAamericatv) July 27, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras el empate cargado de polémica en Cutervo, Alianza Lima ya comenzó a enfocarse en su próximo compromiso. El equipo dirigido por Pablo Guede recibirá a Alianza Atlético de Sullana el sábado 1 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 20:30 horas de Perú.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima empató 2-2 ante Comerciantes Unidos en la segunda jornada del Torneo Clausura.

Gianfranco Chávez sufrió una descompensación médica, pero ya se encuentra estable y dado de alta.

Alianza Lima jugará el 1 de agosto ante Alianza Atlético a las 20:30 horas.