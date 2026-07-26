¿Vuelve a Universitario? José Carabalí aclaró los rumores sobre su futuro

El ecuatoriano se pronunció sobre el presente de LDU en medio de los rumores que lo vinculan nuevamente con Universitario.

José Carabalí dejó una grata impresión durante su etapa en Universitario de Deportes, siendo una pieza fundamental en la conquista del título de la Liga 1 2025. Sin embargo, a mediados de 2026 puso fin a su ciclo en el cuadro crema para incorporarse a LDU de Quito.

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Ahora, en medio de versiones que apuntan a un posible regreso al club merengue debido a su incomodidad en Ecuador, el atacante sorprendió con un contundente mensaje sobre su actual equipo.

José Carabalí rompió su silencio y aclaró su futuro

En la antesala del encuentro entre LDU y Barcelona SC, José Carabalí fue consultado por el presente del conjunto albo en la LigaPro de Ecuador. Desde su llegada, el equipo acumula dos derrotas y un empate, por lo que el ecuatoriano no esquivó las preguntas sobre el complicado momento que atraviesa el club.

Para el exjugador de Universitario, el complicado presente de LDU responde a un proceso de adaptación, ya que el plantel aún trabaja para trasladar al campo de juego lo que viene desarrollando en los entrenamientos.

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“Tengo poco tiempo y creo que siempre salimos a buscar el resultado. Creo que no se nos está dando, faltan detalles pero creo que con el trabajo diario se puede ir dando“, señaló.

#LDU ⚪🔴 José Carabalí: "Será muy importante sacar un resultado positivo Mañana ante #BarcelonaSC que está jugando en su casa"



📽️ : @alejoruilova pic.twitter.com/ykY7UbJyXw — TERADEPORTES (@Teradeportes) July 26, 2026

Es importante recordar que Carabalí llegó al ‘Rey de Copas’ por solicitud de Tiago Nunes. No obstante, la mala racha de resultados derivó en la salida del entrenador brasileño, por lo que ahora el ecuatoriano tendrá como nuevo director técnico a Gustavo Álvarez.

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Quiere regresar a Universitario

Durante la transmisión del partido entre Universitario y Cusco FC, el periodista Gustavo Peralta contó que personas del entorno de José Carabalí le habrían señalado que el futbolista ecuatoriano no estaría completamente a gusto en LDU tras la salida de Tiago Nunes. En ese contexto, el extremo vería con buenos ojos un eventual regreso al conjunto crema.

DATOS CLAVES

José Carabalí fue pieza fundamental en el título de Universitario en 2025.

José Carabalí llegó a LDU por solicitud del entrenador saliente Tiago Nunes.

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