Por qué no juegan Leandro Paredes ni Lautaro Martínez en Argentina ante España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina de Lionel Scaloni buscará la gloria eterna ante España en la gran final de la Copa del Mundo 2026. Para este trascendental partido, la gran sorpresa para millones de fanáticos es la ausencia desde el arranque de dos históricos de la Scaloneta como Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

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Por qué no juegan Leandro Paredes y Lautaro Martínez

La decisión de dejar a ambas figuras en el banco de suplentes responde puramente a una estrategia táctica de Scaloni para contrarrestar el juego ultra dinámico de España. El cuerpo técnico priorizó el despliegue físico de recuperación rápida y la velocidad por las bandas para asfixiar los circuitos de la Furia Roja desde el primer minuto.

Lautaro Martinez junto a Leandro Paredes en el Argentina vs. Suiza en el Estadio de Kansas. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Para lograr este objetivo en el partido definitivo que se disputará este domingo 19 de julio en el icónico MetLife Stadium de Nueva Jersey (3:00 PM EST / 4:00 PM de Argentina). La alineación titular confirmada de la Albiceleste estará integrada por Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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La razón de la salida de Leandro Paredes

El volante central fue titular en la victoria por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales, cumpliendo un rol de contención ideal para ese contexto de partido. Sin embargo, Scaloni busca mayor dinámica de transiciones rápidas y presión alta para contrarrestar el ritmo de posesión vertical que caracteriza a la actual selección española.

El regreso de Rodrigo De Paul al equipo titular aporta ese despliegue físico de “box-to-box” indispensable para cortar los hilos del mediocampo ibérico en zona de gestación. Además, la presencia de una mitad de cancha más móvil con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister busca asegurar transiciones rápidas y ganar los duelos individuales en la zona caliente.

¿Por qué Lautaro Martínez vuelve a ser suplente?

La ausencia del “Toro” en la alineación inicial responde netamente al plan de juego ofensivo que Scaloni diseñó para lastimar la estructura defensiva de España. Julián Álvarez se mantiene como el delantero centro titular debido a su enorme capacidad de sacrificio sin pelota, presión incansable a los centrales rivales y movilidad constante para arrastrar marcas.

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El cuerpo técnico prefiere la asociación de la “Araña” con Lionel Messi en carriles centrales y la verticalidad punzante de Nicolás González por la banda izquierda para romper al espacio. De esta manera, Lautaro Martínez esperará su oportunidad en el banco como un relevo de lujo, listo para aportar su letalidad en el área en el segundo tiempo o ante un eventual tiempo suplementario.

DATOS CLAVE

Leandro Paredes y Lautaro Martínez: serán suplentes por decisión táctica de Lionel Scaloni.

19 de julio: fecha de la final entre Argentina y España en Nueva Jersey.

Julián Álvarez y Rodrigo De Paul: arrancarán como titulares en el equipo argentino.