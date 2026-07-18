ADT vs Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: dónde ver por TV y streaming online

Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido entre Universitario y ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

Universitario de Deportes debuta en el Torneo Clausura 2026 HOY, sábado 18 de julio, con una complicada visita a ADT en el Estadio Unión Tarma, desde la 13:15 horas de Perú.

El encuentro será transmitido a través de las pantallas de L1 MAX y aquí podrás seguir el minuto a minuto, las alineaciones, las incidencias y el pronóstico del partido.

Por su parte, el equipo de Héctor Cúper afronta este cotejo con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título y seguir de cerca a Alianza Lima, campeón del Apertura. Por su parte, el elenco de Tarma décimo con 20 puntos, intentará hacerse fuerte en Tarma para escalar posiciones en la tabla.