ADT vs Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: dónde ver por TV y streaming online

Universitario de Deportes debuta en el Torneo Clausura 2026 HOY, sábado 18 de julio, con una complicada visita a ADT en el Estadio Unión Tarma, desde la 13:15 horas de Perú.
El encuentro será transmitido a través de las pantallas de L1 MAX y aquí podrás seguir el minuto a minuto, las alineaciones, las incidencias y el pronóstico del partido.
Por su parte, el equipo de Héctor Cúper afronta este cotejo con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título y seguir de cerca a Alianza Lima, campeón del Apertura. Por su parte, el elenco de Tarma décimo con 20 puntos, intentará hacerse fuerte en Tarma para escalar posiciones en la tabla.