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ADT vs Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: dónde ver por TV y streaming online

Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido entre Universitario y ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

ADT vs Universitario EN VIVO
© Imagen IAADT vs Universitario EN VIVO

Universitario de Deportes debuta en el Torneo Clausura 2026 HOY, sábado 18 de julio, con una complicada visita a ADT en el Estadio Unión Tarma, desde la 13:15 horas de Perú.

El encuentro será transmitido a través de las pantallas de L1 MAX y aquí podrás seguir el minuto a minuto, las alineaciones, las incidencias y el pronóstico del partido.

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Por su parte, el equipo de Héctor Cúper afronta este cotejo con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título y seguir de cerca a Alianza Lima, campeón del Apertura. Por su parte, el elenco de Tarma décimo con 20 puntos, intentará hacerse fuerte en Tarma para escalar posiciones en la tabla.

Gianluca Lapadula recibiendo el cariño de los hinchas

Universitario

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Universitario 2-0 ADT (Liga 1 2026)
  • ADT 1-2 Universitario (Liga 1 2025)
  • Universitario 5-0 ADT (Liga 1 2025)
  • Universitario 2-1 ADT (Liga 1 2024)
  • ADT 2-0 Universitario (Liga 1 2024)

¿Dónde ver EN VIVO ADT vs Universitario?

La primera fecha del Torneo Clausura 2026 podrá seguirse en todo el país a través de L1 Max, señal que transmitirá todos los encuentros en vivo. El canal estará disponible en operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Quienes prefieran seguir el duelo de forma digital podrán hacerlo mediante la aplicación Liga 1 Play, disponible para celulares y computadoras, con la transmisión de los partidos en tiempo real.

Además, Bolavip Perú realizará una cobertura especial. En su página web podrás seguir la previa del encuentro, el minuto a minuto, los goles, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas.

¿A qué hora juega ADT vs Universitario?

El duelo entre ADT y Universitario se jugará hoy, sábado 18 de julio, en el Estadio Tarma, con capacidad para 6.000 espectadores. El encuentro comenzará a las 13:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 14:15 horas en Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 15:15 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre ADT y Universitario!

¡Bienvenidos a Bolavip Perú! Sigue aquí el minuto a minuto del partido entre Universitario y ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

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Nicole Cueva
Nicole Cueva
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