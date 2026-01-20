Es tendencia:
Inter vs. Arsenal EN VIVO y GRATIS por la UEFA Champions League: previa del partido

Inter y Arsenal disputan un duelo clave de la fase liga de la Champions League en el Giuseppe Meazza. Los 'Gunners' pueden asegurar su pase a octavos.

Por Hugo Avalos

Inter y Arsenal disputan este martes 20 de enero uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Giuseppe Meazza recibe a los líderes de la Serie A y la Premier League para este partido clave por la clasificación directa a octavos de final. El duelo comienza a las 15:00 horas (Lima) y se podrá ver por ESPN 2 (Colombia) y por la plataforma Disney+ Premium.

Arsenal es el líder de la fase liga de la Champions League con puntaje perfecto: 18 puntos producto de sus 6 victorias en sus 6 partidos. Inter está en zona de clasificación directa a octavos de final, ya que está sexto con 12 puntos (4 victorias y 2 derrotas). Por eso, un duelo que puede marcar la clasificación directa de los ‘Gunners’ o encaminar a los ‘Nerazzurri’.

PARTIDO IMPORTANTE PARA LA CLASIFICACIÓN A OCTAVOS

Arsenal puede asegurar su clasificación a octavos de final de la Champions League con un empate ante un Inter, que debe ganar si es que no se quiere complicar de cara a la última fecha de la fase liga. Duelo más que interesante entre dos equipos, que son líderes en sus respectivas ligas.

