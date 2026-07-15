Por qué no juegan Rodrigo de Paul ni Lautaro Martínez en Argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026

La Selección Argentina confirmó su alineación titular contra Inglaterra. Pero no jugarán Rodrigo de Paul ni Lautaro Martínez, aquí el motivo.

La Selección Argentina sacude el tablero táctico en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con cambios de último momento que sorprendieron a todos. Lionel Scaloni decidió sentar en el banco de suplentes a dos de sus máximas figuras históricas para este trascendental cruce.

Publicidad

Por qué no juegan Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez ante Inglaterra

La salida de Rodrigo de Paul se debe a un notable desgaste físico y a su bajo rendimiento en el torneo, siendo reemplazado por Giuliano Simeone para ganar marca, presión alta y velocidad en el retroceso. Por su parte, Lautaro Martínez pierde el puesto ante un Julián Álvarez que llega encendido tras su gol clave ante Suiza y ofrece una movilidad ideal para desgastar a los centrales ingleses.

Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez no jugarán de titular ante Inglaterra. (Foto: X).

Giuliano Simeone por Rodrigo de Paul contra Inglaterra

La ausencia de Rodrigo De Paul responde a un evidente bache físico que arrastra en esta Copa del Mundo. El cuerpo técnico detectó que el volante no estaba al 100% para resistir el ritmo del mediocampo británico liderado por Jude Bellingham y Declan Rice.

Publicidad

El ingreso de Giuliano Simeone es la gran apuesta táctica de Scaloni para equilibrar la banda derecha. Simeone ofrece un despliegue defensivo incansable y una presión tras pérdida mucho más agresiva que la del volante del Atlético de Madrid.

Este cambio también cumple una función vital para el capitán albiceleste. El retroceso de Simeone libera a Lionel Messi de las tareas de marca, permitiéndole conservar energías para lastimar en los metros finales de la cancha.

Julián Álvarez por Lautaro Martínez ante Inglaterra

La decisión de alinear a Julián Álvarez se basa en su excelente momento y en las características específicas que demanda el partido. La “Araña” llega con el envión anímico a tope tras convertir el gol del triunfo ante Suiza en la prórroga de los cuartos de final.

Publicidad

A diferencia del “Toro”, que destaca como un finalizador de área clásico, Álvarez es un atacante mucho más indescifrable por todo el frente de ataque. Su constante movilidad busca arrastrar las marcas de John Stones y Marc Guéhi para generar espacios libres.

Esta dinámica facilita la proyección desde segunda línea de volantes con llegada como Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. De esta manera, Scaloni busca una ofensiva más impredecible y con mayor capacidad de presión sobre los defensores rivales.

Publicidad

La alineación confirmada de Argentina para hoy

Con estas trascendentales modificaciones en su estructura, Lionel Scaloni definió el equipo que buscará el boleto a la gran final en Atlanta.

La albiceleste formará con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DATOS CLAVE

Lionel Scaloni dejó en el banco de suplentes a De Paul y Martínez.

Giuliano Simeone reemplaza a Rodrigo De Paul en la alineación titular de Argentina.

Julián Álvarez conformará la dupla de ataque titular junto a Lionel Messi.