Quién es Nicolás Díaz Huincales: el nuevo refuerzo extranjero de Alianza Lima pedido por Pablo Guede

Para entender el desembarco de Nicolás Díaz Huincales en Matute, hay que mirar directamente al banquillo blanquiazul. Pablo Guede lo conoce desde sus inicios en Palestino y sabe que el defensor chileno de 27 años posee el carácter y la rebeldía táctica que hoy necesita la retaguardia de Alianza Lima. Su llegada no solo cubre un puesto vacío, sino que inyecta jerarquía internacional de forma inmediata.

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Nicolás Díaz, el polifuncional que llega a Alianza Lima

El ‘Pollo’ es el prototipo del defensor moderno: un zurdo natural con una polifuncionalidad extrema que le permite alternar entre la zaga central y el lateral izquierdo sin perder solidez. Su juego se sostiene en la agresividad para el anticipo, una notable velocidad en coberturas largas y un salto potente que desafía sus 1.80 metros de estatura.

Nicolás Díaz es el nuevo fichaje de Alianza Lima. (Foto: X).

Para la pizarra de Guede, su mayor virtud es la limpieza en la salida con balón dominado. Díaz no es un zaguero que reviente el esférico por temor; busca asociarse, romper líneas enemigas con pases rasantes y cambiar de frente con precisión quirúrgica, dándole fluidez al mediocampo íntimo.

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El linaje del nuevo refuerzo extranjero de Alianza Lima

La vida de Nicolás transcurre entre vestuarios de primer nivel, ya que pertenece a una de las dinastías defensivas más respetadas de Chile. Es hijo de Ítalo Díaz (ex seleccionado mapochino) y hermano menor de Paulo Díaz, el zaguero que acaba de cerrar un ciclo histórico en River Plate para marcharse al Atlanta United de la MLS.

Este entorno familiar de altísima exigencia forjó su temperamento competitivo y su personalidad dentro de la cancha. Ese rodaje lo llevó a quemar etapas en todas las categorías juveniles de ‘La Roja’ hasta debutar con la selección mayor absoluta en las Eliminatorias mundialistas ante potencias como Uruguay y Colombia.

Los secretos detrás del fichaje pedido por Pablo Guede

El arribo del chileno a Lima incluye un capítulo de tensión en el mercado de pases chileno, donde estuvo a una firma de la Universidad de Chile. Sin embargo, la dirigencia de la ‘U’ dilató los tiempos y Díaz, cansado de las dudas, cortó las negociaciones para aceptar la propuesta seria de Alianza Lima.

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En su bitácora por la Liga MX (Mazatlán, Tijuana y Puebla) quedó en evidencia que posee un temperamento volcánico que a veces roza la polémica, como un recordado incidente en un Sudamericano Sub-20. Es precisamente ese carácter indomable y de altas pulsaciones el que buscará explotar Pablo Guede para liderar la nueva columna vertebral blanquiazul.

La gran conexión entre Pablo Guede Nicolás Díaz

El vínculo entre el estratega argentino y el defensor chileno no es nuevo, sino que se remonta a los primeros pasos de Díaz en el fútbol profesional. Guede fue un observador clave durante el despegue del jugador en las divisiones inferiores de Palestino, club donde el director técnico dejó una huella imborrable por su propuesta ofensiva y donde conoció de cerca el potencial de la dinastía Díaz.

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Esta confianza ciega del DT fue el factor determinante para que el central descartara otras opciones en el continente y eligiera el proyecto de La Victoria. Guede sabe perfectamente cómo explotar la agresividad del ‘Pollo’ en sistemas con línea de tres o de cuatro defensores, convirtiéndolo de inmediato en su hombre de máxima confianza para comandar la nueva identidad táctica blanquiazul.

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