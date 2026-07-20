Messi y nueve jugadores de Argentina tomaron firme decisión tras perder la final del Mundial 2026

Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el '10' y varios jugadores de Argentina tomaron una importante decisión.

La Selección Argentina no logró conquistar el bicampeonato mundial tras caer por la mínima frente a España en la gran final del Mundial 2026, resultado que dejó una profunda tristeza entre los jugadores de la ‘Albiceleste’.

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La dura derrota llevó a Lionel Messi y a varios campeones de Qatar 2022 a tomar una contundente decisión sobre el regreso del combinado sudamericano a la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué fue lo que pasó?

El ‘10’ y otros nueve jugadores, entre ellos Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández, optaron por no regresar a Argentina, por lo que no participarán del recibimiento preparado por los hinchas.

“La Selección ya viaja a la Argentina: Messi, De Paul, Julián Álvarez, Simeone, Molina, Rulli, “Nico” Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández no se sumaron al vuelo a Buenos Aires“, dio a conocer el medio ‘El Canciller’.

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[AHORA] La Selección ya viaja a la Argentina: Messi, De Paul, Julián Álvarez, Simeone, Molina, Rulli, "Nico" Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández no se sumaron al vuelo a Buenos Aires. https://t.co/uvTfRm6eHU pic.twitter.com/u9mTLvwtYC — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 20, 2026

Messi regresará a Buenos Aires en unos días

La intención de Lionel Messi es viajar en los próximos días directamente a Rosario para reencontrarse con sus padres, quienes no pudieron acompañarlo durante el Mundial debido al delicado estado de salud que atraviesa su padre Jorge Messi.

Tras la final, el capitán argentino regresó a su casa en Miami para reunirse con Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Luego de permanecer cerca de 50 días concentrado y lejos de su familia, el atacante priorizó el descanso y el tiempo con los suyos.

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Además, una de las razones por las que decidió no regresar en el vuelo chárter junto al resto del plantel fue preservar su estado físico. Ahora buscará recuperar energías antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Inter Miami.

DATOS CLAVES

Lionel Messi y otros nueve jugadores no regresaron a Buenos Aires con el plantel.

La Selección Argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

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