El doblete de Eryc Castillo para que Alianza Lima remonte a Sport Huancayo

Luego del golazo de chalaca de Nahuel Luján, Eryc Castillo anotó un doblete y Alianza Lima le ganó a Sport Huancayo en Matute.

Alianza Lima logró la remontada ante Sport Huancayo en el segundo tiempo de su partido en Matute por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Luego del golazo de Nahuel Luján para adelantar al visitante, apareció Eryc Castillo para marcar el tanto del 1-1 luego de un grosero error del arquero Ángel Zamudio. Y en el complemento, de cabeza, conectó para el 2-1.

Publicidad

‘La Culebra’ pudo darle el empate a Alianza Lima al minuto 33 de juego. Luego de un pelotazo largo de Federico Girotti, Marco Huamán apareció por izquierda y mandó el balón al área chica. Paolo Guerrero presionó, pero parecía una pelota sencilla para Zamudio. Sin embargo, no la controló y, en el rebote, Castillo no perdonó.

El arquero de Huancayo pudo haber atrapado el balón mandado al área chica por Huamán. Al parecer, no confió en su control y eso permitió que el balón le quede servido a Castillo para definir arriba y llegar al empate. Alianza Lima puso un poco más de justicia al marcador.

Publicidad

Eryc Castillo marcó doblete para el 2-1 para Alianza Lima en el segundo tiempo

Tras irse al descanso con empate, los ‘Íntimos’ pudieron completar la remontada en el segundo tiempo. Nuevamente, apareció Eryc Castillo para lograr su doblete personal y decretar el 2-1.

Al minuto 16 del segundo tiempo, un centro de Marco Huamán desde la izquierda encontró la cabeza del atacante ecuatoriano en el segundo palo para empujar el balón a gol. Sport Huancayo no marcó bien y ‘La Culebra’ hizo de las suyas.

Publicidad

Así, Eryc Castillo, que tiene contrato con el conjunto blanquiazul hasta 2028, marcó su undécimo gol de la temporada. Había anotado 9 tantos en el Apertura y ya se estrenó con un doblete en el Clausura para la victoria definitiva del equipo de Pablo Guede.

DATOS CLAVE