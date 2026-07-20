Cueva y Zambrano no olvidaron a Messi: así reaccionaron tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

La derrota de Argentina provocó distintas reacciones entre reconocidos futbolistas, incluidos varios jugadores que compiten en la Liga 1.

Argentina estuvo muy cerca de volver a tocar la gloria en el Mundial 2026, pero cayó por 1-0 ante España durante el tiempo suplementario. El resultado significó un duro golpe para el equipo de Lionel Scaloni, que buscaba conquistar el bicampeonato mundial.

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Después de la final, distintas figuras del fútbol expresaron su apoyo a Lionel Messi, quien habría disputado su último Mundial sin poder cerrar el torneo con otro título. Christian Cueva y Carlos Zambrano también se sumaron a las reacciones y le dedicaron emotivos mensajes al capitán argentino.

Cueva y Zambrano le dedicaron emotivas palabras a Messi

El ‘Kaiser’ destacó la brillante carrera de Messi, a quien calificó como un auténtico crack, y le agradeció por todo lo que aportó al fútbol mundial. “Gracias por todo lo que diste al fútbol, crack“, escribió el defensor.

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Por su parte, ‘Aladino’ también elogió la trayectoria del ’10’ y evocó los enfrentamientos que compartieron a lo largo de sus carreras. “Gracias simplemente gracias por lo que das a este hermoso deporte, tuve la dicha de enfrentarte eres crack en todo sentido“, publicó el volante en Instagram.

Las publicaciones de Cueva y Zambrano se unieron a las numerosas muestras de reconocimiento hacia Messi, cuya trayectoria fue ampliamente valorada pese a la derrota en la final.

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¿Cómo se definió el Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España fue un duelo muy disputado que terminó igualado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. La selección española asumió el protagonismo con mayor posesión y las ocasiones más claras, mientras que la ‘Albiceleste’ resistió gracias a la seguridad de Emiliano Martínez.

En el cierre del tiempo regular, el conjunto de Lionel Scaloni sufrió la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, por lo que afrontó toda la prórroga con un jugador menos.

Cuando todo apuntaba a que el campeón se definiría por penales, España encontró el gol decisivo a los 106 minutos. Tras un centro de Pedro Porro y un cabezazo de Nico Williams para asistir, Ferran Torres apareció dentro del área para marcar el 1-0 definitivo y darle a la ‘Roja’ su segundo título mundial.

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DATOS CLAVES

España venció 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres en la final.

Christian Cueva y Carlos Zambrano le enviaron emotivos mensajes a Lionel Messi.

Enzo Fernández resultó expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla.