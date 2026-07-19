Guillermo Viscarra se va de Alianza Lima y con ese cupo de extranjero tienen un nuevo refuerzo

Alianza Lima pierde a Guillermo Viscarra, quien deja el equipo para tener minutos. Con este cupo libre contrata a este futbolista extranjero.

Alianza Lima sacudió el mercado de pases del fútbol peruano con un cambio drástico en su plantilla para el Torneo Clausura. El arquero boliviano Guillermo Viscarra deja Matute con el objetivo de sumar minutos en otro destino.

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Guillermo Viscarra se va de Alianza Lima

Esta inesperada salida liberó de manera inmediata un cupo de extranjero clave en el plantel blanquiazul. La dirigencia íntima activó su plan de contingencia para potenciar el equipo de cara al título nacional.

La primicia fue revelada por el periodista José Varela en una reciente transmisión en vivo en su canal de YouTube. La directiva cerró rápidamente las negociaciones con un seleccionado internacional para ocupar la plaza vacante.

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Nicolás Díaz es el nuevo refuerzo blanquiazul

El futbolista chileno Nicolás Díaz es oficialmente nuevo jugador de Alianza Lima para afrontar la Liga 1. El defensor de 27 años llega al cuadro de La Victoria procedente de los Xolos de Tijuana de la Liga MX.

El acuerdo se concretó mediante un préstamo por un año, asegurando jerarquía internacional para la zaga íntima. Díaz cuenta con un importante rodaje en el fútbol mexicano tras defender las camisetas de Mazatlán y Puebla.

Cabe precisar que el zaguero mapocho ya figuraba en el radar aliancista a principios de la temporada 2026. Tras caerse su posible traspaso al Atlante, la liberación del cupo de Viscarra facilitó su llegada definitiva a Matute.

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El reencuentro con Pablo Guede y su polifuncionalidad táctica

Este fichaje representa el cumplimiento de un viejo deseo para el director técnico de Alianza Lima. Pablo Guede intentó incorporar a Nicolás Díaz en sus etapas previas al mando del Monarcas Morelia y del Málaga de España.

Nicolás Díaz es el fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

El estratega argentino conoce muy bien las virtudes del jugador desde sus inicios en el balompié chileno. Además, cabe recordar que Guede dirigió en el pasado a su hermano, Paulo Díaz, durante su exitoso paso por Palestino.

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El gran atractivo del chileno es su perfil zurdo y su tremenda polifuncionalidad dentro del terreno de juego. Aunque su posición natural es la de defensa central o lateral izquierdo, el plan inicial de Guede es utilizarlo en la zona de la volante.

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