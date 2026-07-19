Toni Kroos escoge a su favorito del España vs. Argentina para la final del Mundial 2026

El ex futbolista alemán tomó una posición para la final del Mundial 2026. Toni Kroos eligió quién sería, el campeón del España vs. Argentina.

La gran final del Mundial 2026 paraliza al planeta fútbol y nadie quiere quedarse fuera del debate del año. El ex mediocampista alemán Toni Kroos ha sido el último en sumarse, dejando un análisis tan contundente como inesperado sobre el choque entre España y Argentina.

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Toni Kroos elige entre Argentina y España

Durante su participación en el programa de TikTok que comparte junto a su hermano Felix, la leyenda del Real Madrid no titubeó al elegir a su candidato para levantar el trofeo. Para Kroos, el nivel futbolístico mostrado por el equipo de Luis de la Fuente a lo largo del torneo lo coloca un escalón por encima.

Toni Kroos opina antes de la final del Mundial 2026. (Foto: X).

“Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él”, aseguró el germano. Su advertencia fue incluso más allá, lanzando un vaticinio demoledor en caso de que la Roja logre golpear primero en el marcador.

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“Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones”, sentenció con dureza.

Un duelo de estilos con aroma a revancha histórica

Este enfrentamiento en la final del Mundial 2026 no es un partido más, ya que representa el choque definitivo entre el fútbol de posesión europeo y el oficio sudamericano. Ambas selecciones llegaron a la cita norteamericana con la presión de revalidar sus recientes éxitos continentales en la Eurocopa y la Copa América.

La Roja busca su segunda estrella mundial con una generación joven y vertical, mientras que la Albiceleste intenta defender la corona obtenida en Qatar 2022. Kroos, que conoce a la perfección la exigencia de estos escenarios, basó su predicción en la capacidad de España para desgastar a sus rivales a través del control del balón.

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El aviso de Kroos sobre Messi y la Scaloneta

A pesar de su rotundo favoritismo por el fútbol español, Kroos aclaró que la Selección argentina tiene armas letales para contrarrestar a cualquiera. El exjugador destacó la impresionante mentalidad competitiva de los dirigidos por Lionel Scaloni y, por supuesto, el factor diferencial de su capitán.

“Argentina no es mejor que Alemania, pero tienen una mentalidad increíble y a Messi, que les ha llevado a la final”, sostuvo el campeón del mundo de 2014. Además, confesó su total admiración por cómo el astro rosarino domina los partidos a nivel táctico.

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La sorprendente vigencia del “10” a sus 39 años

“Me doy cuenta de que la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente”, afirmó Kroos sobre el “10”. El ex madridista reconoció que le sorprende ver la vigencia del atacante a sus 39 años, una edad a la que pocos imaginaban volver a verlo en la cima de la alta competencia.

“Pensé que la Copa del Mundo de 2022 sería la última para él”, concluyó el alemán en su espacio de TikTok. Su análisis ya enciende las horas previas de la final más esperada de la década, un partido que definirá el destino del fútbol mundial.

DATOS CLAVE

Toni Kroos eligió a España como favorita para ganar la final del Mundial 2026.

Lionel Messi lidera a Argentina en el torneo mundialista a sus 39 años.

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni dirigen a las selecciones finalistas del torneo.