Pese a la victoria de Universitario ante ADT, los hinchas lapidaron a un jugador: “Le queda grande la crema”

Universitario ganó 2-1 ante ADT de visita, pero los hinchas fueron encima de un jugador por mal rendimiento en la cancha.

Universitario de Deportes logró ganar en el inicio del Torneo Clausura y lo hizo en condición de visitante. Pero a pesar de esto, el hincha no quedó nada contento en especial con uno de sus jugadores a los cuales decidieron de liquidar en las redes sociales.

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Se trata de Jorge Murrugarra que en esta oportunidad terminó siendo titular frente a ADT. El volante de recuperación fue puesto desde el arranque por Héctor Cúper y pese a la victoria fue criticado en las redes. Los hinchas no lo ven como el jugador que debe ser el que inicie los partidos.

La gran mayoría de hinchas no está contento con lo que ha mostrado el volante en este partido. Siendo el jugador más criticado de todos en este juego. Lo cual seguramente ya la directiva está trabajando en traer a un extranjero en esa posición.

Los comentarios de los hinchas en redes:

Hinchas liquidaron a Murrugarra en las redes (Foto: X).

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Los números de Jorge Murrugarra ante ADT

Este partido tuvo a Jorge Murrugarra como titular y lo vimos en el campo de juego hasta los 76 minutos. Ahí fue cambiado por el entrenador Cúper dejando a Jesús Castillo en su puesto. Logrando una mejor performance en poco tiempo en el campo.

Comenzando con lo defensivo, en entradas ganadas tuvo una y no la ganó. Por otro lado, En duelos en el suelo estuvo involucrado en cuatro, pero tan solo logró salir victorioso en una. Mientras que en Duelos aéreos fue uno de uno. Por último, tan solo recuperó un balón.

En cuanto a los pases estuvo acertado al dar 15 de 20 posibles pases precisos. En el campo rival hizo 7 de 10, mientras que en propio campo 8 de 10. Por último, en pases largos acertó 1 de 4.

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