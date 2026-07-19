Ibai sorprende con inesperada celebración tras la victoria de España frente a Argentina

Ibai Llanos no pudo evitar celebrar de forma eufórica el título de campeón de la Selección de España.

El Mundial 2026 llegó a su final con el triunfo de España contra Argentina. Los europeos demostraron un mejor fútbol, neutralizando a los sudamericanos que sufrieron para llegar al ataque.

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En este caso, el famoso streamer Ibai Llanos no podía dejar de aparecer en este triunfo. Por lo que en sus redes sociales soltó la celebración que gustó a varios hinchas. “Campeones del mundo, vamos” fueron las palabras del español que se mostró eufórico.

Así fue la celebración de Ibai Llanos:

📸 || Ibai en sus historias de instagram! pic.twitter.com/TPtkpDJW92 — Info Ibai (@INF0IBAI) July 19, 2026

Esta es la segunda vez en la historia que la Selección de España logra salir campeón del mundo. Siendo la mejor selección a nivel internacional en este siglo 21. Esto gracias a que es el único país que ha podido repetir el plato en los mundiales. Francia y Argentina son los países que más finales jugaron, pero de las 3 solo llegaron a ganar 1.

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España superó a Argentina con facilidad

Si bien el cuadro de Luis de la Fuente solo ganó por 1-0, la realidad es que fue muy superior al cuadro de Argentina. Tanto así que hizo algo que no había pasado antes y es que el cuadro ‘Albiceleste’ no tuvo ni un solo disparo a portería a lo largo de los 120 minutos de juego.

Esto es algo insólito, que deja en claro el nivel que tuvo el conjunto español. El cual terminó siendo un merecido campeón, dejando a los grandes favoritos expuestos en esta última fase.

Campeones del mundo:

Brasil 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Alemania 4 (1954, 1974, 1990, 2014).

Italia 4 (1934, 1938, 1982, 2006).

Argentina 3 (1976, 1986, 2022).

Francia 2 (1998, 2018).

Uruguay 2 (1930, 1950).

España 2 (2010, 2026).

Inglaterra 1 (1966).

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