Sergio Peña no tuvo el mejor debut en Serbia y sufrió terrible goleada

Sergio Peña hizo su debut oficial con el Beograd Mozzart, pero sufrió importante goleada. Ingresó en los 84 minutos del partido.

Sergio Peña hizo su debut oficial con el cuadro de OFK Beograd Mozzart Bet de Serbia. No obstante, no fue el juego que se esperaba por parte del peruano. Si bien ingresó en el segundo tiempo, terminó sufriendo una goleada en contra por 4-0.

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Partido frente al Vojvodina Novi Sad en el inicio de la Liga de Serbia. Pero terminó con una inesperada goleada en contra del cuadro del volante nacional. El juego inició calmado, pero en el segundo tiempo se terminó de descontrolar.

Lazar Ranđelović rompió la paridad a los 54 minutos y desde ahí fue un sufrimiento para el equipo de Peña. Nardin Mulahusejnović hizo un doblete y Petar Sukačev sentenció el juego a los 83. Con el 4-0 encima fue que entró el peruano, pero ya no tuvo nada que hacer en el partido.

OFK Beograd Mozzart Bet goleado en su debut (Foto: OFK Beograd).

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El próximo partido del equipo de Peña será el día sábado 25 de julio frente al Radnik. Acá actuarán como locales ante el cuadro que viene de empatar 1-1 frente al Mladost.

Sergio Peña buscando reivindicarse en Europa

Tras su salida de Alianza Lima por el caso de abuso sexual, Peña intenta volver al más alto nivel de Europa. Pero en los equipos que ha encontrado una oportunidad, no le ha sido fácil. Viene de jugar en el Sakaryaspor con el que se fue a la tercera de Turquía.

Ahora que está en la primera de Serbia, busca un nuevo comienzo. El cual debe iniciar ganándose el puesto; hay que mencionar que hace poco llegó a este club. Por lo tanto, su nivel de aclimatación va a demorar un poco.

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No hay datos del tiempo por el que fichó por este club. Pero se esperaría que fuera por toda la temporada 2026/27. Lo que le permite tener tiempo para mejorar y buscar volver a su mejor nivel con 30 años en la espalda.

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