En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por la segunda semifinal del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Inglaterra para conocer al rival de España en la final. El partido comienza a las 16.00 horas, será dirigido por Ismail Elfath y podrá verse en vivo tanto a través de TyC Sports como de DSports y Telefe, como también por Disney+.
Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y ONLINE por las semifinales del Mundial 2026: minuto a minuto
En el Mercedes Benz Stadium, la Albiceleste se enfrenta a los Tres Leones por el segundo lugar en la final.
La cuenta oficial de Inglaterra palpitó el partido
”Algunos días por la mañana simplemente se sienten diferentes. Este es uno de ellos”, posteó la cuenta oficial de los Tres Leones para palpitar este encuentro.
Some mornings just feel different.— England (@England) July 15, 2026
This is one of them 🏴
El historial entre Argentina e Inglaterra
- Argentina 1-2 Inglaterra | Amistoso 1951
- Argentina 0-0 Inglaterra | Amistoso 1953
- Argentina 1-3 Inglaterra | Mundial 1962
- Argentina 1-0 Inglaterra | Amistoso 1964
- Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial 1966
- Argentina 2-2 Inglaterra | Amistoso 1974
- Argentina 1-1 Inglaterra | Amistoso 1977
- Argentina 1-3 Inglaterra | Amistoso 1980
- Argentina 2-1 Inglaterra | Mundial 1986
- Argentina 2-2 Inglaterra | Amistoso 1991
- Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 pen.) | Mundial 1998
- Argentina 0-0 Inglaterra | Amistoso 2000
- Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial 2002
- Argentina 2-3 Inglaterra | Amistoso 2005
El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra
La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en un amistoso internacional en 2005. En aquella oportunidad fue triunfo inglés por 3 a 2 con goles de Wayne Rooney y un doblete de Michael Owen, mientras que Hernán Crespo y Walter Samuel marcaron para la Albiceleste.
La posible formación de Inglaterra
Los ingleses saldrían a la cancha con: Jordan Pickford; Reece James, Jhon Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.
La posible formación de Argentina
La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Alvarez.
El equipo arbitral para este partido
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
- Línea 1: Corey Parker (Estados Unidos)
- Línea 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
- Quinto árbitro: Daniele Bindoni (Italia)
- VAR: Marco Di Bello (Italia)
- AVAR: Juan Lara (Chile)
- SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)
El camino de Inglaterra en el Mundial
- Fecha 1: Inglaterra 4 vs. Croacia 2
- Fecha 2: Inglaterra 0 vs. Ghana 0
- Fecha 3: Inglaterra 2 vs. Panamá 2
- 16avos de final: Inglaterra 2 vs. RD Congo 1
- 8vos de final: Inglaterra 3 vs. México 2
- 4tos de final: Inglaterra 2 vs. Noruega 1
El camino de Argentina en el Mundial 2026
- Fecha 1: Argentina 3 vs. Argelia 0
- Fecha 2: Argentina 2 vs. Austria 0
- Fecha 3: Argentina 3 vs. Jordania 1
- 16avos de final: Argentina 3 vs. Cabo Verde 2
- 8vos de final: Argentina 3 vs. Egipto 2
- 4tos de final: Argentina 3 vs. Suiza 1