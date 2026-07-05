Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra México en los octavos de final del Mundial 2026

Inglaterra afronta un duro desafío en el Azteca ante México por un lugar en cuartos de final. Conoce el panorama del duelo.

Inglaterra enfrenta este domingo 5 de julio a México en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Se trata del duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La selección de ‘Los Tres Leones’ quiere hacerse fuerte en este duelo donde es totalmente visitante.

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Es que el partido se juega en México, con todo lo que representa, además, de tener el factor altura en Ciudad de México. Así, Inglaterra tiene un duro desafío por delante, pero espera hacerse fuerte para llegar a la instancia de las ocho mejores selecciones.

Desde Ciudad de México, los dueños de casa enfrentan a Inglaterra. 🤩#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 5, 2026

¿Qué pasa si Inglaterra le gana a México?

Si Inglaterra le gana a México clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026 y elimina a uno de los anfitriones. A su vez, el combinado dirigido por Thomas Tuchel enfrentaría a Noruega en dicha instancia.

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¿Qué pasa si Inglaterra empata ante México?

Si Inglaterra empata ante México, el partido se irá a prórroga. Se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno para romper la igualdad. En tal caso, si esto no sucede, habrá penales.

¿Qué pasa si Inglaterra pierde contra México?

Si Inglaterra pierde contra México, quedará automáticamente eliminado. De esta forma, México sería el rival de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Alineaciones confirmadas para México vs Inglaterra

MÉXICO

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes (C)

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

INGLATERRA

Jordan Pickford

Jarell Quansah

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Anthony Gordon

Harry Kane (C)

DT: Thomas Tuchel

¿Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra?

Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Argentina: 21:00 horas | Telefe, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

21:00 horas | Telefe, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Paraguay: 21:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

21:00 horas | GEN, Trece, Unicanal. Chile: 20:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

20:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido). México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.

18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 20:00 (ET) / 17:00 (PT) | FOX, Telemundo.

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