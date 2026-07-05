Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra México en los octavos de final del Mundial 2026

Inglaterra enfrenta este domingo 5 de julio a México en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Se trata del duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La selección de ‘Los Tres Leones’ quiere hacerse fuerte en este duelo donde es totalmente visitante.
Es que el partido se juega en México, con todo lo que representa, además, de tener el factor altura en Ciudad de México. Así, Inglaterra tiene un duro desafío por delante, pero espera hacerse fuerte para llegar a la instancia de las ocho mejores selecciones.
Desde Ciudad de México, los dueños de casa enfrentan a Inglaterra. 🤩#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 5, 2026
¿Qué pasa si Inglaterra le gana a México?
Si Inglaterra le gana a México clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026 y elimina a uno de los anfitriones. A su vez, el combinado dirigido por Thomas Tuchel enfrentaría a Noruega en dicha instancia.
¿Qué pasa si Inglaterra empata ante México?
Si Inglaterra empata ante México, el partido se irá a prórroga. Se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno para romper la igualdad. En tal caso, si esto no sucede, habrá penales.
Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026
¿Qué pasa si Inglaterra pierde contra México?
Si Inglaterra pierde contra México, quedará automáticamente eliminado. De esta forma, México sería el rival de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
Alineaciones confirmadas para México vs Inglaterra
MÉXICO
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes (C)
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- DT: Javier Aguirre
INGLATERRA
- Jordan Pickford
- Jarell Quansah
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Nico O’Reilly
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Bukayo Saka
- Anthony Gordon
- Harry Kane (C)
- DT: Thomas Tuchel
¿Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra?
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 21:00 horas | Telefe, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Paraguay: 21:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
- Chile: 20:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Uruguay: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).
- México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.
- Estados Unidos: 20:00 (ET) / 17:00 (PT) | FOX, Telemundo.
DATOS CLAVE
- 5 de julio: Inglaterra y México juegan octavos de final en el Estadio Azteca.
- Noruega: será el rival en cuartos de final para el ganador del partido.
- Alineaciones confirmadas: Thomas Tuchel y Javier Aguirre definieron sus titulares para el encuentro.