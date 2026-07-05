Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

México contará con el apoyo de su público ante una Inglaterra liderada por un Harry Kane en gran nivel. Revisa los horarios del partidazo.

México e Inglaterra se enfrentarán hoy, domingo 5 de julio, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio Azteca será el escenario de este esperado duelo, en el que el ‘Tri’ contará con el respaldo masivo de su afición. Revisa los horarios del partido según cada país.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra?

El México vs Inglaterra se podrá ver en exclusiva a través de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026. Además, el encuentro también estará disponible vía streaming por DGO, plataforma que permite seguir el partido desde distintos dispositivos.

Bolavip realizará una cobertura completa del partido a través de su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las acciones más importantes, las voces de los protagonistas y el análisis de las repercusiones tras el pitazo final.

Publicidad

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Perú y a las 18:00 en México, mientras que en Inglaterra iniciará a la 01:00 del lunes. En Colombia y Ecuador también arrancará a las 19:00; en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile será a las 20:00; mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay empezará a las 21:00.

¿Cómo llegan ambos equipos?

México afronta este compromiso con el respaldo de jugar en casa y con el Estadio Azteca como gran aliado. Pese a ello, Inglaterra aparece como una de las favoritas por la jerarquía de sus figuras y el peso individual de un plantel que Thomas Tuchel espera llevar hasta la siguiente ronda.

Por su parte, el ‘Tri’ también llega fortalecido por sus números en el torneo. Además del apoyo de su gente, la selección mexicana mantiene una sólida estadística defensiva: no recibió goles en sus cuatro presentaciones, pese a haberse medido ante rivales como Ecuador, República Checa, Corea del Sur y Sudáfrica.

Publicidad

DATOS CLAVES

El histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México albergará hoy el trascendental choque de octavos de final.

El partido por el Mundial 2026 comenzará a las 19:00 horas (horario peruano) y a las 18:00 horas locales.

La selección de México llega con un sólido registro defensivo tras no recibir goles en sus cuatro partidos previos.