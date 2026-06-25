Paraguay se juega la clasificación: esto pasa si vence, empata o cae ante Australia.

Conoce todos los escenarios que tiene Paraguay en su partido ante HOY contra Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026.

Paraguay afronta uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente HOY, jueves 25 de junio, a Australia por la fecha 3 del Grupo D. El encuentro se jugará desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco y definirá gran parte del futuro de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

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La selección paraguaya llega con tres puntos, los mismos que Australia. Sin embargo, los oceánicos ocupan el segundo lugar gracias a una mejor diferencia de goles (0), mientras que Paraguay registra -2, por lo que está obligado a salir a buscar la victoria.

Con ese panorama, el equipo de Gustavo Alfaro conoce perfectamente que solo depende de lo que haga frente a Australia para seguir soñando con los 16avos de final del Mundial 2026.

A diferencia de otros grupos, el resultado del encuentro entre Estados Unidos y Turquía no modificará el destino de Paraguay, ya que la definición del segundo lugar pasa exclusivamente por lo que ocurra en este compromiso.

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Paraguay vs Australia juegan HOY desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Los tres escenarios de Paraguay frente a Australia por el pase a 16avos del Mundial 2026

Si Paraguay derrota a Australia por cualquier marcador, alcanzará seis puntos, superará a los oceánicos en la clasificación y avanzará directamente a los 16avos de final como segundo del Grupo D.

Si el partido termina empatado, Paraguay finalizará tercero con cuatro unidades. En ese escenario deberá esperar que ese puntaje sea suficiente para clasificar como uno de los ocho mejores terceros del Mundial 2026, aunque sus posibilidades serían reducidas debido a la diferencia de goles. Finalmente, si pierde frente a Australia, quedará eliminado de la Copa del Mundo, mientras que los australianos asegurarán su clasificación a la siguiente ronda.

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Paraguay debe vencer a Australia para quedarse con el segundo puesto del grupo D y clasificar a 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Selección Paraguay)

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?

Latinoamérica : DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).

: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming). Perú : DirecTV Sports y DGO.

: DirecTV Sports y DGO. México : ViX Premium.

: ViX Premium. España : DAZN y Movistar+.

: DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FS1, Telemundo, TeleXitos y Peacock.

Paraguay vs Australia hicieron oficial sus alineaciones para el Mundial 2026

Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

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Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

¿Por qué Paraguay vs Australia no va por TV abierta en Perú?

El partido entre Paraguay vs Australia por el Mundial 2026 no se podrá ver por la TV abierta en Perú pues América Televisión (Canal 4) no tiene los derechos para transmitir de manera oficial ni por televisión ni vía online por streaming. Para verlo en vivo y en directo puedes sintonizar DirecTV Sports, DSports y DGO.

Datos claves

Paraguay y Australia se enfrentan hoy, jueves 25 de junio, por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026.

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El partido decisivo para la clasificación se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco.