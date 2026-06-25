Cuál es el resultado de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026.

Paraguay vs. Australia EN VIVO HOY paraliza a los aficionados de la Albirroja en la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El equipo paraguayo llega obligado a ganar para conseguir el boleto a los 16avos de final, aunque tendrá una baja sensible con la ausencia de Miguel Almirón. El compromiso se disputará desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco y podrá verse EN DIRECTO por DSports y ONLINE por DGO.
Por eso te presentamos una guía completa para ver el partido en vivo y en directo de Paraguay vs Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. Los canales oficiales para seguir el partido son DirecTV Sports y en su versión online vía streaming por el aplicativo oficial de DGO.
Tabla de posiciones de mejores terceros puestos EN VIVO por el Mundial 2026: los ocho clasificados a 16avos de final
¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?
- Latinoamérica: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).
- Perú: DirecTV Sports y DGO.
- México: ViX Premium.
- España: DAZN y Movistar+.
- Estados Unidos: FS1, Telemundo, TeleXitos y Peacock.
Paraguay vs Australia juegan HOY desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)
Paraguay vs Australia GRATIS por el Mundial 2026: Alineaciones oficiales por la FIFA
- Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.
- Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.