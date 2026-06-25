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Mundial 2026

Cuál es el resultado de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

Sigue en vivo y en directo el partido entre Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: guía completa para ver hoy online.

73' ¡PARAGUAY TIENE ARRINCONADO A AUSTRALIA!

Ahora sí despertó Paraguay, tiene contra las cuerdas a Australia y parece que se acerca el primero del partido.

65' ¡PARAGUAY BUSCA EL GOL!

Si bien en el primer tiempo Australia dominó a Paraguay, ahora son los 'Guaraníes' los que tienen el balón y buscan ingresar, pero los 'Oceánicos' defienden muy bien.

60' ¡ASÍ FUE EL GOLPE DE ENCISO!

Las imágenes del golpe que sufrió Enciso en el Paraguay vs. Australia.

56' ¡FUERTE GOLPE DE ENCISO CONTRA LA PUBLICIDAD!

Buscando ganarle el balón a Alessandro Circati, Julio Enciso salió del campo tras chocar con el australiano e impactó con la publicidad asustando a todos por unos segundos.

52' ¡ASÍ FUE LA PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO!

Jackson Irvine cometió una dura falta contra Julio Enciso y se ganó la amarilla.

49' ¡LO BUSCA PARAGUAY!

Diego Gómez Amarilla se animó, remató desde lejos buscando el gol, pero el portero Patrick Beach contuvo el remate.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Rueda la pelota otra vez y ya juegan Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026.

¡ESTADÍSTICAS DEL ENTRETIEMPO!

Los números del primer tiempo entre Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026. Dominio amplio del cuadro 'Oceánico' a los 'Guaraníes'.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Pitazo final y culminó la mitad inicial. Alfaro con rostro de "qué están haciendo" y Paraguay con un empate sin goles que por ahora no sirve.

45' ¡SE JUGARÁN SEIS MINUTOS MÁS!

Australia sigue dominando a Paraguay y ahora solo quedan los seis minutos extras para terminar el primer tiempo. Sobrevive Paraguay, pero no es lo que busca.

40' ¡AUSTRALIA SE AVIVÓ Y BUSCÓ LA FALTA!

Aziz Behich "recibió" un golpe y cayó producto del dolor, pero las imágenes mostraron que no hubo contacto.

37' ¡CUBAS SE SALVÓ DE LA TARJETA!

Por este golpe "intencional" a Connor Metcalfe, Andrés Cuba pudo recibir la amonestación, pero se salvó de cualquier tarjeta.

32' ¡AUSTRALIA DOMINA, PARAGUAY CEDE!

Paraguay está siendo superado por Australia, no encuentra el balón, tiene que recurrir a las faltas y por ahora se está quedando como tercero del Grupo D del Mundial 2026.

28' ¡SE DETIENE EL JUEGO!

Connor Metcalfe sufrió un corte, empezó a sangrar, se detuvo el juego y tuvo que salir para cambiarse de camiseta.

23' ¡PAUSA DE HIDRATACIÓN!

Se detienen las acciones en el Estadio Bahía de San Francisco y Paraguay y Australia se refrescan, escuchan cuestiones tácticas y, seguro, replanteos del partido.

21' ¡OJO A LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS!

Ahora mismo así está la ubicación de los ocho mejores terceros, que son los que pasarían a 16av0s de final del Mundial 2026.

18' ¡OTRA VEZ PARAGUAY RECURRE A LA FALTA!

Paraguay no puede contra Australia y está perdiendo en las divididas. Producto de ello es que tiene que recurrir a faltas para detener el juego, como esta de Juan José Cáceres a Aiden O'Neill.

15' ¡IRANKUNDA EL MÁS PELIGROSO DE AUSTRALIA!

Tras anotar en el primer partido de Australia ante Turquía, Irankunda es bien marcado por los paraguayos, que tienen que recurrir a faltas para detener al movedizo delantero.

7' ¡AUSTRALIA ESTÁ DOMINANDO!

Explotando las bandas, atacando con profundidad y rápido en las transiciones, por ahora Australia es más que Paraguay. Tiene que reaccionar y sacar la garra 'Guaraní' Paraguay si quiere seguir con seguridad en el Mundial 2026.

3' ¡AUSTRALIA ESTÁ LLEGANDO PRIMERO!

Australia no salió a esperar ni a aguantar el empate, está decidida a ganar el partido y Paraguay lo sufre en el inicio.

¡EMPEZÓ EL PARAGUAY VS. AUSTRALIA POR EL MUNDIAL 2026!

En un partido que es una verdadera final, ya rueda el balón en el inicio del Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026.

¡ONCE DE AUSTRALIA!

Australia también presenta su once oficial para el partido ante Paraguay.

¡ONCE DE PARAGUAY!

Así sale Paraguay para su duelo ante Australia por el Mundial 2026.

¡SONÓ EL HIMNO DE AUSTRALIA!

También se cantó el himno de Australia y empezamos en segundos con el partido.

¡HIMNO DE PARAGUAY!

Emoción al oír el himno de Paraguay.

¡SALEN LOS EQUIPOS!

Con sus capitanes al frente, Gonzalo Gómez de Paraguay y Harry Souttar de Australia por el Mundial 2026.

¡ASÍ CALENTÓ PARAGUAY!

Imágenes oficiales del entrenamiento de Paraguay antes del duelo ante Australia por el Mundial 2026.

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¡YA TENEMOS SEÑAL INTERNACIONAL EN VIVO DEL PARAGUAY VS. AUSTRALIA!

Estamos listos para empezar en instantes con el Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026 desde el Estadio Bahía de San Francisco.

¡EL COLOR DE AUSTRALIA EN LAS TRIBUNAS!

Los fanáticos de Australia llegaron con todo al Estadio Bahía de San Francisco y empiezan a colocar todo su ingenio en cada uno de sus llamativos atuendos.

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¡ASÍ LUCE EL VESTUARIO DE AUSTRALIA!

Los 'Socceroos' saben que empatando ante Paraguay ya están en 16avos de final del Mundial 2026 y su vestuario luce así.

¡LOS FANÁTICOS ESPERAN UN TRIUNFO DE PARAGUAY!

Varios hinchas paraguayos empiezan a colmar el Estadio Bahía de San Francisco esperando una victoria de Paraguay ante Australia por el Mundial 2026.

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¡ASÍ LUCE EL VESTUARIO DE PARAGUAY!

A una hora para empezar el partido, así luce el vestuario de Paraguay en la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026.

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¡EL ONCE DE AUSTRALIA!

Tony Popovic, DT de Australia, hizo oficial el once que usará ante Paraguay por el Mundial 2026: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

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¡ONCE OFICIAL DE PARAGUAY!

El técnico Gustavo Alfaro decidió sus 11 guerreros que van a llevar a la gloria a Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

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¡PARAGUAY VS AUSTRALIA POR EL MUNDIAL 2026!

Paraguay y Australia tienen una historia rica de enfrentamientos con 5 duelos en los que los 'Oceánicos' nunca han perdido. Hoy es hora de que eso cambie y que los 'Guaraníes' consigan el triunfo, el segundo puesto del Grupo D y el pase a 16avos del Mundial 2026.

¡LA SITUACIÓN DE PARAGUAY ANTE AUSTRALIA!

Paraguay sabe que solo necesita un único resultado para avanzar a 16avos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo D: tener que ganarle a Australia. Solo el triunfo le asegura la clasificación directa, en caso empate tendrá que esperar a ver cómo queda en la tabla de mejores terceros y si pierde estará eliminado.

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¡ALMIRÓN BAJA EN PARAGUAY!

Paraguay no contará con la presencia de Miguel Almirón para el partido ante Australia. El delantero fue expulsado en el último partido ante Turquía y cumple una fecha de suspensión. Ausencia determinante para el cuadro del técnico Gustavo Alfaro.

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¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL PARAGUAY VS. AUSTRALIA!

Amigos de Bolavip, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026. Ahora es el día que los guaraníes tienen que demostrar de qué están hechos, vencer a Australia y pasar a los 16avos como segundos del Grupo D.

Cuál es el resultado de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026.
© Getty ImagesCuál es el resultado de Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026.

Paraguay vs. Australia EN VIVO HOY paraliza a los aficionados de la Albirroja en la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El equipo paraguayo llega obligado a ganar para conseguir el boleto a los 16avos de final, aunque tendrá una baja sensible con la ausencia de Miguel Almirón. El compromiso se disputará desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco y podrá verse EN DIRECTO por DSports y ONLINE por DGO.

Por eso te presentamos una guía completa para ver el partido en vivo y en directo de Paraguay vs Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. Los canales oficiales para seguir el partido son DirecTV Sports y en su versión online vía streaming por el aplicativo oficial de DGO.

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Tabla de posiciones de mejores terceros puestos EN VIVO por el Mundial 2026: los ocho clasificados a 16avos de final

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?

  • Latinoamérica: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).
  • Perú: DirecTV Sports y DGO.
  • México: ViX Premium.
  • España: DAZN y Movistar+.
  • Estados Unidos: FS1, Telemundo, TeleXitos y Peacock.
Paraguay vs Australia juegan HOY desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Paraguay vs Australia juegan HOY desde las 9:00 PM en el Estadio Bahía de San Francisco por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Paraguay vs Australia GRATIS por el Mundial 2026: Alineaciones oficiales por la FIFA

  • Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.
  • Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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